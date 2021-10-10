Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin kazananı belli oldu

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Valtteri Bottas kazandı! Hamilton mucizeyi gerçekleştiremedi.

Formula 1 İstanbul GP'yi, Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas kazandı. Podyumu RedBull'lar tamamladı. Red Bull'dan Verstappen ikinci, Perez üçüncü oldu.

CEZA ALDI

Antrenman turlarında içten yanmalı motor kullanan Hamilton, 10 sıra grid cezası almıştı. Yarışa 11. sırada başlayan Hamilton, zirveyi çok zorladı ama 5. sırada bitirebildi. Hamilton, bir ara ilk 3'te yer aldı, lastik değiştirmeye gitmedi ancak en sonunda pite girmek zorunda kaldı.