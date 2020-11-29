  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Diğer Sporlar
  4. 29 Kasım 2020 23:42

Formula 1'de korkunç kaza! Aracı ikiye bölündü

Formula 1 Bahreyn Grand Prix'sinde Fransız pilot Romain Grosjean büyük bir kaza geçirdi. Sporcunun otomobili ikiye ayrılıp alevler içinde kaldı. Pilotun alevler arasından kendi çabasıyla çıktığı anlar nefeslerin tutulmasına neden oldu.

A+ A-

Formula 1 Bahreyn Grand Prix'sinde yarışın başlamasından kısa bir süre sonra Fransız pilot Romain Grosjean’ın aracı yoldan çıktı ve bariyere çarparak ikiye ayrıldı.

Yarışın kırmızı bayrakla derhal durdurulmasına neden olan kazanın hemen ardından, itfaiye ve ilk yardım ekipleri ekipleri olay yerine koştu.

Dramatik kazadan birkaç dakika sonra yanmış kaskıyla alevlerin arasından çıkan Grosjean, yangın söndürücüsüyle aracına müdahale etmeye çalıştı.

Alevlerin içinden kendi imkanıyla çıkan çıkan 34 yaşındaki pilot görevlilerin müdahalesiyle birkaç dakika içinde ambulansa alındı.

F1 pilotu kazadan ağır yara almadan kurtuldu.

Kaza , Formula 1 , yarış , Pilot , F1
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM