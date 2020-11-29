Formula 1'de korkunç kaza! Aracı ikiye bölündü

Formula 1 Bahreyn Grand Prix'sinde yarışın başlamasından kısa bir süre sonra Fransız pilot Romain Grosjean’ın aracı yoldan çıktı ve bariyere çarparak ikiye ayrıldı.

Yarışın kırmızı bayrakla derhal durdurulmasına neden olan kazanın hemen ardından, itfaiye ve ilk yardım ekipleri ekipleri olay yerine koştu.

Dramatik kazadan birkaç dakika sonra yanmış kaskıyla alevlerin arasından çıkan Grosjean, yangın söndürücüsüyle aracına müdahale etmeye çalıştı.

Alevlerin içinden kendi imkanıyla çıkan çıkan 34 yaşındaki pilot görevlilerin müdahalesiyle birkaç dakika içinde ambulansa alındı.

F1 pilotu kazadan ağır yara almadan kurtuldu.