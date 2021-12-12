Formula 1'de şampiyon belli oldu

Formula 1'de sezonun son yarışı Abu Dabi Grand Prix'sini kazanan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, 2021 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

Formula 1 şampiyonu belli oldu. Abu Dabi Grand Prix'sinin son turunda Lewis Hamilton'ı geçen Hollandalı pilot Max Verstappen ilk kez dünya şampiyonu oldu.

Son yılların en çekişmeli sezonunda şampiyon son turda belli oldu. Williams pilotu Nicholas Latifi 54. turda bariyerlere çarptı. Ardından güvenlik aracı sahneye çıktı.

Güvenlik aracının arkasında Max Verstappen, pite girip yumuşak lastiği taktı ancak 7 kez dünya şampiyonu Sir Lewis Hamilton, pist üstü pozisyonunu kaybetmemek için pite alınmadı.

Yarışın son turuna doğru FİA, Max Verstappen'le Lewis Hamilton arasındasındaki 4 pilotun yedikleri turu geri almasına izin verdi. Böylece iki sürücü arasında kimse kalmadı. Verstappen kırmızı renkli taze yumuşak lastiklerle son turda DRS olmadan siyah renkli eski sert lastikleri kullanan Hamilton'a saldırdı.

Versttappen, Hamilton'ı zorlanmadan geçti. Hamilton ardından pozisyonunu geri almak istese de Max Verstappen pozisyonunu korudu.

Böylece Redbull Honda'nın pilotu Max Verstappen, yarışı kazanarak yeni Formula 1 Dünya Şampiyonu ünvanını aldı.

En hızlı tur puanını da alan Max Verstappen, sezonu 395.5 puanla bitirdi.

Yedi kez dünya şampiyonu ünvanını elinde tutan Mercedes pilotu Lewis Hamilton 387.5 puanla ikinci oldu.

Mercedes'teki son senesini geçiren Finlandiyalı pilot Valtteri Bottas, sezonu üçüncü bitirdi.

KİMİ RAİKKONEN YARIŞI TAMAMLAYAMADI

Gridin en yaşlı ismi Kimi Raikkonen, Abu Dabi'de Formula 1 kariyerini sonlandırdı. 42 yaşındaki Raikkonen, 2007 yılında Ferrari'yle dünya şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.

YARIŞTA NELER YAŞANDI?

53. Tur: Güvenlik aracı piste girdi, Verstappen ve Perez yumuşak lastikleri taktı ve fark azaldı.

48. Tur: Lewis Hamilton, Ocon'a tur bindirdi ve trafikten önünde sadece Alonso kaldı. Hamilton ile Verstappen arasındaki fark 12.1 saniye oldu.

42. Tur: Taze lastiklerle yoluna devam eden Verstappen, farkı 14.7 saniyeye indirdi.

38. Tur: Max Verstappen sanal güvenlik aracının girmesiyle pit stop yaptı. Hamilton ile Verstappen arasındaki fark 16 saniye oldu.

32. Tur: Lider Hamilton ile Verstappen arasındaki fark yeniden 5 saniyenin üstüne çıktı.

28. Tur: Kariyerinin son yarışına çıkan Kimi Raioken, yarış dışı kaldı.

22. Tur: Lewis Hamilton, Sergio Perez ile girdiği liderlik mücadelesinde zaman kaybetti. Max Verstappen farkı bu sayede 9 saniyeden 2 saniyeye indirdi.

15. Tur: Max Verstappen ve Lewis Hamilton, ilk pit stoplarını yaptı ve sert hamurlara geçtiler.

10. Tur: Yarışa yumuşak lastiklerle başlayan Max Verstappen, takımına "Arka lastiklerde sıkıntı başladı!" dedi.

1. Tur: Şampiyonun belli olacağı Abu Dabi yarışında start verildi. Startta Hamilton, Verstappen'i geçerek ilk sırayı aldı. Liderliği geri almak için 7. virajda atak yapan Verstappen, virajı içten almak istediği sırada Hamilton ile temas yaşadı. Lewis Hamilton sonrasında pist dışından dönerek lider olarak yoluna devam etti. Bu durum için bir inceleme kararı çıkmadı.