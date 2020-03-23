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  4. 23 Mart 2020 14:54

Formula 1'de sekizinci korona virüs ertelemesi

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Formula 1'in 7 Haziran'da yapılacak Azerbaycan Grand Prix'i de ertelendi. Virüs nedeniyle daha önce takvimdeki 7 yarış ertelenmişti.

Formula 1'de sekizinci korona virüs ertelemesi
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Formula 1’de Avustralya, Bahreyn, Vietnam, Çin, Hollanda, İspanya ve Monako Grand Prix’lerinin ardından 7 Haziran’da düzenlenmesi planlanan Azerbaycan yarışı da korona virüs nedeniyle ertelendi.

Azerbaycanlı yetkililerden yapılan açıklamada, "Erteleme, Formula 1, FIA ve Azerbaycan Hükümeti ile kapsamlı görüşmeler sonrasında kabul edildi. Bu, devam eden küresel salgının doğrudan bir sonucudur ve tamamen ilgili yetkililer tarafından bize sağlanan uzman rehberliğine dayanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan Grand Prix’i korona virüs salgını nedeniyle Formula 1’de ertelenen sekizinci yarış oldu. 15 Mart’ta Australya Grand Prix’i ile yeni takvimin start alacağı dev organizasyonda saha önce 7 yarış ertelenmişti. Sezonun Bakü’deki Azerbaycan yarışıyla başlayabileceği umutları vardı, ancak organizatörler şimdi yarışın 7 Haziran’da planlandığı gibi yapılmayacağını doğruladı.

Formula 1’de bazı takımlar ve paydaş şirketlerin çalışanlarında da korona virüse rastlanmıştı.

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erteleme , koronavirüs
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