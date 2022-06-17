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Formula 1'de sıradaki durak Kanada

Formula 1'de sıradaki durak Kanada

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışına, Kanada ev sahipliği yapacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda, Kanada'nın Montreal kentindeki 4 bin 361 metrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde, 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 23.00, yarış ise 19 Haziran Pazar günü 21.00'de başlayacak.

Şu ana kadar Red Bull takımından Max Verstappen'in 5, Charles Leclerc'in (Ferrari) 2, Sergio Perez'in (Red Bull) ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.

 Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar:

1. Max Verstappen (Hollanda): 150 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 129

 3. Charles Leclerc (Monako): 116

4. George Russell (Büyük Britanya): 99

5. Carlos Sainz (İspanya): 83

Takımlar:

1. Red Bull: 279

2. Ferrari: 199

3. Mercedes: 161

4. McLaren: 65

5. Alpine Renault: 47

(AA)

Etiketler formula 1 yarış
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