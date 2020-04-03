Galatasaray, Club Brugge ile berabere kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A grubunda mücadele eden Galatasaray, İstanbul'da oynanan maçta Belçika temsilcisi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray'ın golünü 11. dakikada Adem Büyük atarken, Club Brugge'ün golü ise 90+2'de Diatta'dan geldi.

Bu sonuçla Sarı-Kırmızılılar puanını 2'ye, Club Brugge ise puanını 3'e çıkardı.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 32 takım arasında gol atamayan tek kulüp olan Galatsaray'da Adem Büyük'ün attığı gol, 5 haftalık grup mücadelesinde ekibin de ilk golü oldu. Sarı Kırmızlı takımın Avrupa'daki son golünü 11 Aralık'da Eren Derdiyok, Porto'ya atmıştı.

Galatasaray, Club Brugge öncesinde Avrupa kupalarında 283 maça çıktı. Bu galibiyet Sarı-Kırmızılıların Avrupa'daki 100. galibiyeti alma şansını da kaçırdı. İstanbul ekibi 11 Aralık'ta deplasmanda Fransız Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek. Club Brugge ise evinde Real Madrid'i konuk edecek.

Galatasaray, daha önce Belçika takımlarıyla oynadığı 7 maçta 3 beraberlik, 4 mağlubiyet almıştı.

