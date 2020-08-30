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  4. 30 Ağustos 2020 17:25

Gazi Koşusu'nda kazanan belli oldu

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 94'üncü Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Call To Victory isimli safkan kazandı.

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Yarışı 6. kez üst üste kazanan Çelik, kendisine ait üst üste kazanma rekorunu geliştirdi.

SAHİBİNİ ZENGİN ETTİ
Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan Call To Victory, sahibİ Ayşegül Kurtel'e 1 milyon 750 bin lira ödül kazandırdı.

Koşuyu kazanan safkan atın sahibi, birincilik ikramiyesinin yanı sıra kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi ile birlikte 2 milyon 455 bin 250 lira ikramiye kazandı. Safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise 503 bin 125 liralık yetiştiricilik primi ile toplamda 2 milyon 958 bin 375 liranın sahibi oldu.

DHA

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at yarışı , gazi koşusu
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