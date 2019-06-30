Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu ! İşte sonuçlar...

93 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün isteği doğrultusunda gerçekleştirilmeye başlanan yılın en önemli koşusu Gazi Koşusu'nu Çelik'in jokeyliğini yaptığı 'the Last Romance' kazandı. Ahmet Çelik, üst üste 5. kez Gazi Koşusu'nda zafere ulaştı. Çim pistte gerçekleşen 2400 metre mesafeli Gazi Koşusu'nda, birincilik ikramiyesi 1.650.000 TL olarak belirlenmişti.
Ödülü İmamoğlu verdi
İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, Veliefendi Hipodromu'na giriş yaptığı anda, izleyiciler alkışlarla karşıladı. Kupa seremonisinde izleyiciler İmamoğlu'na, "Ekrem Başkan" tezahüratlarıyla sevgi gösterilerinde bulundular. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 93. Gazi Koşusu'nu kazanan Ahmet Çelik'e ödülünü verdi. Böylece 2000 yılında dönemin İBB Başkanı Ali Müfit Gürtuna'nın verdiği birincilik ödülünden sonra 19 yıl sonra bir ilk yaşandı. Üst üste 5. kez Gazi Koşusu zaferini yaşayan Ahmet Çelik, kendisini tebrik eden Başkan Ekrem İmamoğlu'na "Her şey çok güzel olacak" dedi.
Gazi Koşusu'nda yarışan atlar ve jokeyler
AGERA
(de) (112120)
(Cape Cross - Princess Taise / Cozzene)
Sahibi: Tuğban İzzet Aksoy
Antrenörü: Alper Tepebaşı
Jokeyi: Sadettin Boyraz
AKGÜN
(de) (112223)
(Toruk Macto - Secret Shadow / Clodovil)
Sahibi: Caner Akgün
Antrenörü: Abdullah Çiftçi
Jokeyi: Gökhan Kocakaya
ALKANDROS
(de) (010120)
(Luxor - Thinker Bell / Always A Classic)
Sahibi: Emrah Karamazı
Antrenörü: Abdullah Çiftçi
Jokeyi: Hışman Çizik
ALWAYS FORTH
(de) (110142)
(Win River Win - Lady Caroline / Sri Pekan)
Sahibi: Fuat Başaran
Antrenörü: Halil Kabukcı
Jokeyi: Selim Kaya
ANGEL OF DEATH
(de) (441404)
(Kaneko - Miss Judge / Strike The Gold)
Sahibi: Keziban Gündüzeli
Antrenörü: Mehmet Gündüzeli
Jokeyi: Akın Sözen
ARTS MAN
(de) (211010)
(Tizway - Art's Lady / Theatrical)
Sahibi: Müzeyyen Karabulut
Antrenörü: Faruk Serintürk
Jokeyi: Mertcan Çelik
FEARLESS ACTION
(de) (222230)
(Cape Cross - Zhou / Lord Florey)
Sahibi: Deniz Kurtel
Antrenörü: Orkun Özelcanat
Jokeyi: Tolga Yıldız
GHOST PASHA
(ae) (010220)
(Utopia - Festük / Southern Image)
Sahibi: Melis Kurtel Emin
Antrenörü: Mahmut Yardımcı
Jokeyi: İlker Soyad
HASKAYA
(ae) (100142)
(Utopia - Hızelin Kızı / Old Bond)
Sahibi: Emine Kaya
Antrenörü: Fehmi Dizdaroğlu
Jokeyi: Nevzat Avci
JIMINY CRICKET
(ae) (333021)
(Victory Gallop - Allure D'Amour / Giant's Causeway)
Sahibi: Tuğban İzzet Aksoy
Antrenörü: Alper Tepebaşı
Jokeyi: Ayhan Kurşun
KING OF TATVAN
(de) (312000)
(Hakeem - Princess Selen / Blues Traveller)
Sahibi: Murat Aktaş
Antrenörü: Ahmet İşgören
Jokeyi: Fuat Çakar
KUZEY KAFKASYALI
(ae) (121212)
(Luxor - Uba / River Special)
Sahibi: Tolga Karakartal
Antrenörü: İbrahim Bekiroğulları
Jokeyi: Özcan Yıldırım
LONG RUNNER
(de) (111443)
(Gio Ponti - Borrowing Base / Personal Flag)
Sahibi: Nimet Arif Kurtel
Antrenörü: Hakan Yüzbaşı
Jokeyi: Halis Karataş
MATBAACI
(de) (301101)
(King Alex - Capable / Definite Article)
Sahibi: Cengiz Kömür
Antrenörü: İmdat Köksel
Jokeyi: Mehmet Kaya
PERFECT RUNNER
(de) (404301)
(Perfect Storm - Rapunzel / Victory Gallop)
Sahibi: Talat Üstüner
Antrenörü: Ercan Ateş
Jokeyi: Barış Kurdu
RAMPAGE
(ae) (040422)
(Toruk Macto - White Lily / Shinin Wolf)
Sahibi: Hilmi Can Esen
Antrenörü: Akif Yılmaz
Jokeyi: Pat Cosgrave
SCOUTLEO
(de) (201111)
(Victory Gallop - Sopran Gath / Galileo)
Sahibi: Ahmet Güzelocak
Antrenörü: Mehmet Arıcı
Jokeyi: Gökhan Gökçe
YAMANLARBEYİ
(de) (431111)
(Torok - Alakan / Kaneko)
Sahibi: Armağan Araz
Antrenörü: Murat Aksoy
Jokeyi: Mustafa Çiçek
YEDİTEPE
(de) (211134)
(Zanjero - Lake Ladoga / Green Desert)
Sahibi: Ali Müşfik Işık
Antrenörü: Enver Mutlu
Jokeyi: Müslüm Çelik
HÜRAT
(dd) (421212)
(Torok - Esmerbal / Okawango)
Sahibi: Murat Dıragumandan
Antrenörü: Metin Acar
Jokeyi: Erhan Yavuz
THE LAST ROMANCE
(dd) (113021)
(Tizway - Cumulus / Kingmambo)
Sahibi: Melis Kurtel Emin
Antrenörü: Orkun Özelcanat
Jokeyi: Ahmet Çelik
Gazi Koşusu ödülü kaç TL?
Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına, 1927 yılından beri kesintisiz düzenlenen, Türk Yarışçılığının Derbisi Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromunda 30 Haziran Pazar günü koşulacak. Dev derbiye 19'u erkek, 2'si dişi olmak üzere toplam 21 tay katılacak.
İKRAMİYELER
1.) 1.650.000 TL
2.) 660.000 TL
3.) 330.000 TL
4.) 165.000 TL
Gazi Koşusu’nda önceki istatistikler
Gazi Koşusu’nda en iyi derece, 1996 yılında Özdemir Atman’ın Bold Pilot (2.26.22) isimli safkana aittir.
Gazi Koşusu’nu en fazla kazanma başarısını gösteren eküri Darling (1950), Kusun (1953), Atlıhan (1961), Melikşah (1963), Kayarlı (1964), Minimo (1971), Akkor (1972), Karayel (1973), Buğra (1976), Toraman (1982), Cartegena (1984), Hafız (1986) ve Popular Demand (2005) olmak üzere toplam 13 kez ile Eliyeşil Ekürisi’dir.
Mümin Çılgın, Helene De Troia (1960), Apaçi (1965), Nadas (1974), Dr. Seferof (1979), Dersim (1981), Uğurtay (1985), Hafız (1986), Top Image (1988) ve Abbas (1991) isimli safkanlar ile toplam 9 kez kazanarak Gazi Koşusu’nu en fazla kazanma başarısını gösteren jokeyi olmuştur.
Ahmet Çelik, Renk (2015), Graystorm (2016), Piano Sonata (2017) ve Hep Beraber (2018) isimli safkanlar ile Gazi Koşusu’nu 4 sene üst üste kazanarak önemli bir rekora imza atmıştır.
5 atın sahibi kadın
93. Gazi Koşusu’nda 5 kadın at sahibi bulunuyor. Deniz Kurtel, (Fearless Action), Emine Kaya, (Haskaya), Keziban Gündüzeli, (Angel Of Death), Melis Kurtel Emin, (The Last Romance) ve Müzeyyen Karabulut (Arts Man) isimli safkanlarıyla yer alacak.