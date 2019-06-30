Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu ! İşte sonuçlar...

93 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün isteği doğrultusunda gerçekleştirilmeye başlanan yılın en önemli koşusu Gazi Koşusu'nu Çelik'in jokeyliğini yaptığı 'the Last Romance' kazandı. Ahmet Çelik, üst üste 5. kez Gazi Koşusu'nda zafere ulaştı. Çim pistte gerçekleşen 2400 metre mesafeli Gazi Koşusu'nda, birincilik ikramiyesi 1.650.000 TL olarak belirlenmişti.

Ödülü İmamoğlu verdi

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, Veliefendi Hipodromu'na giriş yaptığı anda, izleyiciler alkışlarla karşıladı. Kupa seremonisinde izleyiciler İmamoğlu'na, "Ekrem Başkan" tezahüratlarıyla sevgi gösterilerinde bulundular. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 93. Gazi Koşusu'nu kazanan Ahmet Çelik'e ödülünü verdi. Böylece 2000 yılında dönemin İBB Başkanı Ali Müfit Gürtuna'nın verdiği birincilik ödülünden sonra 19 yıl sonra bir ilk yaşandı. Üst üste 5. kez Gazi Koşusu zaferini yaşayan Ahmet Çelik, kendisini tebrik eden Başkan Ekrem İmamoğlu'na "Her şey çok güzel olacak" dedi.

Gazi Koşusu'nda yarışan atlar ve jokeyler

AGERA

(de) (112120)

(Cape Cross - Princess Taise / Cozzene)

Sahibi: Tuğban İzzet Aksoy

Antrenörü: Alper Tepebaşı

Jokeyi: Sadettin Boyraz

AKGÜN

(de) (112223)

(Toruk Macto - Secret Shadow / Clodovil)

Sahibi: Caner Akgün

Antrenörü: Abdullah Çiftçi

Jokeyi: Gökhan Kocakaya

ALKANDROS

(de) (010120)

(Luxor - Thinker Bell / Always A Classic)

Sahibi: Emrah Karamazı

Antrenörü: Abdullah Çiftçi

Jokeyi: Hışman Çizik

ALWAYS FORTH

(de) (110142)

(Win River Win - Lady Caroline / Sri Pekan)

Sahibi: Fuat Başaran

Antrenörü: Halil Kabukcı

Jokeyi: Selim Kaya

ANGEL OF DEATH

(de) (441404)

(Kaneko - Miss Judge / Strike The Gold)

Sahibi: Keziban Gündüzeli

Antrenörü: Mehmet Gündüzeli

Jokeyi: Akın Sözen

ARTS MAN

(de) (211010)

(Tizway - Art's Lady / Theatrical)

Sahibi: Müzeyyen Karabulut

Antrenörü: Faruk Serintürk

Jokeyi: Mertcan Çelik

FEARLESS ACTION

(de) (222230)

(Cape Cross - Zhou / Lord Florey)

Sahibi: Deniz Kurtel

Antrenörü: Orkun Özelcanat

Jokeyi: Tolga Yıldız

GHOST PASHA

(ae) (010220)

(Utopia - Festük / Southern Image)

Sahibi: Melis Kurtel Emin

Antrenörü: Mahmut Yardımcı

Jokeyi: İlker Soyad

HASKAYA

(ae) (100142)

(Utopia - Hızelin Kızı / Old Bond)

Sahibi: Emine Kaya

Antrenörü: Fehmi Dizdaroğlu

Jokeyi: Nevzat Avci

JIMINY CRICKET

(ae) (333021)

(Victory Gallop - Allure D'Amour / Giant's Causeway)

Sahibi: Tuğban İzzet Aksoy

Antrenörü: Alper Tepebaşı

Jokeyi: Ayhan Kurşun

KING OF TATVAN

(de) (312000)

(Hakeem - Princess Selen / Blues Traveller)

Sahibi: Murat Aktaş

Antrenörü: Ahmet İşgören

Jokeyi: Fuat Çakar

KUZEY KAFKASYALI

(ae) (121212)

(Luxor - Uba / River Special)

Sahibi: Tolga Karakartal

Antrenörü: İbrahim Bekiroğulları

Jokeyi: Özcan Yıldırım

LONG RUNNER

(de) (111443)

(Gio Ponti - Borrowing Base / Personal Flag)

Sahibi: Nimet Arif Kurtel

Antrenörü: Hakan Yüzbaşı

Jokeyi: Halis Karataş

MATBAACI

(de) (301101)

(King Alex - Capable / Definite Article)

Sahibi: Cengiz Kömür

Antrenörü: İmdat Köksel

Jokeyi: Mehmet Kaya

PERFECT RUNNER

(de) (404301)

(Perfect Storm - Rapunzel / Victory Gallop)

Sahibi: Talat Üstüner

Antrenörü: Ercan Ateş

Jokeyi: Barış Kurdu

RAMPAGE

(ae) (040422)

(Toruk Macto - White Lily / Shinin Wolf)

Sahibi: Hilmi Can Esen

Antrenörü: Akif Yılmaz

Jokeyi: Pat Cosgrave

SCOUTLEO

(de) (201111)

(Victory Gallop - Sopran Gath / Galileo)

Sahibi: Ahmet Güzelocak

Antrenörü: Mehmet Arıcı

Jokeyi: Gökhan Gökçe

YAMANLARBEYİ

(de) (431111)

(Torok - Alakan / Kaneko)

Sahibi: Armağan Araz

Antrenörü: Murat Aksoy

Jokeyi: Mustafa Çiçek

YEDİTEPE

(de) (211134)

(Zanjero - Lake Ladoga / Green Desert)

Sahibi: Ali Müşfik Işık

Antrenörü: Enver Mutlu

Jokeyi: Müslüm Çelik

HÜRAT

(dd) (421212)

(Torok - Esmerbal / Okawango)

Sahibi: Murat Dıragumandan

Antrenörü: Metin Acar

Jokeyi: Erhan Yavuz

THE LAST ROMANCE

(dd) (113021)

(Tizway - Cumulus / Kingmambo)

Sahibi: Melis Kurtel Emin

Antrenörü: Orkun Özelcanat

Jokeyi: Ahmet Çelik

Gazi Koşusu ödülü kaç TL?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına, 1927 yılından beri kesintisiz düzenlenen, Türk Yarışçılığının Derbisi Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromunda 30 Haziran Pazar günü koşulacak. Dev derbiye 19'u erkek, 2'si dişi olmak üzere toplam 21 tay katılacak.

İKRAMİYELER

1.) 1.650.000 TL

2.) 660.000 TL

3.) 330.000 TL

4.) 165.000 TL

Gazi Koşusu’nda önceki istatistikler

Gazi Koşusu’nda en iyi derece, 1996 yılında Özdemir Atman’ın Bold Pilot (2.26.22) isimli safkana aittir.

Gazi Koşusu’nu en fazla kazanma başarısını gösteren eküri Darling (1950), Kusun (1953), Atlıhan (1961), Melikşah (1963), Kayarlı (1964), Minimo (1971), Akkor (1972), Karayel (1973), Buğra (1976), Toraman (1982), Cartegena (1984), Hafız (1986) ve Popular Demand (2005) olmak üzere toplam 13 kez ile Eliyeşil Ekürisi’dir.

Mümin Çılgın, Helene De Troia (1960), Apaçi (1965), Nadas (1974), Dr. Seferof (1979), Dersim (1981), Uğurtay (1985), Hafız (1986), Top Image (1988) ve Abbas (1991) isimli safkanlar ile toplam 9 kez kazanarak Gazi Koşusu’nu en fazla kazanma başarısını gösteren jokeyi olmuştur.

Ahmet Çelik, Renk (2015), Graystorm (2016), Piano Sonata (2017) ve Hep Beraber (2018) isimli safkanlar ile Gazi Koşusu’nu 4 sene üst üste kazanarak önemli bir rekora imza atmıştır.

5 atın sahibi kadın

93. Gazi Koşusu’nda 5 kadın at sahibi bulunuyor. Deniz Kurtel, (Fearless Action), Emine Kaya, (Haskaya), Keziban Gündüzeli, (Angel Of Death), Melis Kurtel Emin, (The Last Romance) ve Müzeyyen Karabulut (Arts Man) isimli safkanlarıyla yer alacak.