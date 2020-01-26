Göztepe'de stat heyecanı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - Süper Lig'de bugün ilk kez kapılarını açacak yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe'de maç öncesi semt sakinleri büyük heyecan yaşıyor.

Sarı-kırmızılılar erken saatlerde cadde ve sokaklarda maçı beklemeye başlarken, vatandaşlar yeni stadın hem Göztepe'ye hem de İzmir'e büyük katkılar sağlayacağını söyledi. Çok büyük heyecan yaşadıklarını söyleyen kadın taraftar Alara Tek, "Evimize dönüyoruz, semtimizde inanılmaz bir atmosfer var. Heyecanı yaşamaya sabahtan başladık. Kendi şehrimizde, kendi evimizde artık bir stadımız var" dedi. Sinen Sayalgı ise, "1925'ten bu yana stadımız yoktu, sonunda stadımıza kavuşuyoruz. Sabah 08.00'den beri buradayız ve çok mutluyuz" diye konuştu.

Semtte doktorluk yapan Leyla Caferova da "İzmir'de tarihe geçecek bir gün. Çok heyecanlıyız, herkese bol şans diliyorum. Stadımızın semtimize uğur getirmesini diliyorum, maçı sabırsızlıkla bekliyorum" derken, söğüşçü dükkanı işleten Cemal Akyeli de, "Yaklaşık 10 yıldır esnafım, 35 yıldır bu semtin çocuğum. Stada kavuşuyoruz, mutluyuz. Yüreğimiz atıyor hem esnaf hem halk olarak. Esnaf olarak stat bize çok şeyler katacak. Coşkulu günler olacak, semtimiz kalkınacak. Ama ekonomiden ziyade Göztepe bizim için çok daha önemli" ifadelerini kullandı. Minik Göztepeli Ömer Aras ise kalbinde büyük bir Göztepe sevgisi olduğunu ve maçları kaçırmadığını dile getirdi.

Semt sakinlerinden Sedef Babür, doğma büyüme İzmirli olduğunu vurgulayarak, "Heyecanlıyım, stada kavuşmak için gün saydık ve büyük gün geldi. Göztepe bugün maçı 3-2 kazanacak" dedi. Berk Menemenli de "Bu semtte büyüdüm. Semtimizde böyle bir stadımızın olmasında emeği geçen başkanımız Mehmet Sepil’e sepile teşekkür ediyorum. Dün akşam sabaha kadar uyuyamadım. Gece son defa stadın çevresinde tur attık, harika bir yapı, tekrar teşekkür ederim" cümlelerini kurdu. Güzelyalı'da kahvehane işleten 65 yaşındaki Fehim Behlül, Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin esnafı ayağa kaldıracağını söyledi. Behlül, "65 yıldır semtte oturuyorum ve 65 yıllık Göztepeliyim. Bundan sonra daha güzel günler olacak. Göztepe'nin yurt dışında Türkiye’yi temsil etmesini bekliyorum. Stadın ekonomiye katkısı olacak, bugünden heyecanı başladı. İleride tüm esnafımızın yüzü gülecek, mekanlarımızın değeri şimdiden yükseldi" yorumunu yaptı. Güzelyalı esnaflarından Levent Orman ve Nejat Ersencer ise stadın İzmir'e büyük hava kattığını belirterek, "Harika tesis için emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Burası çok renklendi. Ekonomiye can gelecek ve Göztepe daha da başarılı olacak" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Göztepeli taraftarlar ve esnaftan detay görüntüler

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HABER: Onur ATIŞ

