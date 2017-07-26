İlhan Çıtak 2 altınla kariyerini noktaladı

İşitme Engelliler Olimpiyatları'na 2001 yılından bu yana katılan 40 yaşındaki milli güreşçi İlhan Çıtak, son kez katıldığı Samsun'daki organizasyonda hem grekoromen hem de serbest stilde 2 iki birincilik elde edip altın madalya sayısını 7'ye çıkartarak jübilesini yaptı.



Milli sporcu İlhan Çıtak, güreşe 7 yaşında babası Naci Çıtak'ın yönlendirmesi ile başladı. Yozgatlı olan İlhan, İtalya'nın başkenti Roma'da 2001 yılında yapılan ve ilk kez katıldığı İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.

Sonraki yıllarda 3 kez daha katıldığı olimpiyatlarda üç serbest, bir de grekoromende 4 altın madalya elde eden İlhan, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'na da katılma başarısı gösterdi.

Samsun'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona son kez katılan İlhan, burada da grekoromen ve serbest stilde iki birincilik daha kazanarak, olimpiyatlardaki altın madalya sayısını 7'ye yükseltti.

Milli güreşçi İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar katıldığı beş olimpiyatta 7 altın madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yaşından dolayı 2021'deki olimpiyatlara katılmayı düşünmediğini aktaran Çıtak, "Son kez katıldığım olimpiyatta 2 altın madalya kazandım. Çok mutlu ve gururluyum." diye konuştu.

Milli sporcunun babası Naci Çıtak da oğlunu 1985 yılında güreş antrenörü Faik Türe'ye teslim ettiğini anlatarak, "Antrenörü 'Bu çocuk büyük bir güreşçi olacak ama ben göremem.' demişti. Allah rahmet eylesin, oğlumda büyük emeği var. Onun sayesinde senelerdir güreşiyor ve çok büyük başarılara imza attı. Artık olimpiyatları bırakacak ve antrenörlük yapacak. Zaten kendisi beden eğitimi öğretmeni, bundan sonra yeni şampiyonlar yetiştirecek." ifadelerini kullandı.

Anne Feride Çıtak ise oğlunun olimpiyatlara altın madalya ile veda etmesinin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

AA