Federasyondan tuhaf karar ! 40 gün sonra skor değişti...

4 Şubat 2017 tarihinde oynanan ve 27-27 beraberlikle sona eren Pazar Spor Kulübü - Elazığ Sosyal Yard. Spor Kulübü karşılaşmasıyla ilgili itirazı değerlendiren Hentbol Federasyonu, Pazar Spor Kulübü'nün itirazı üzerine, tam 40 gün sonra hakemin aut kararı verdiği pozisyonu, görüntülerden anlaşılamamasına rağmen oyuncuların tepkilerinden yola çıkarak, kale filelerinin delik olduğuna kaanat getirerek, poziyonun golle sonuçlandığı kararına vardı ve karşılaşmayı 28-27 Pazar Spor Kulübü lehine tescil etti.



Federasyonunun bu kararı tartışmalara neden olurken, ligde şampiyonluk mücadelesi veren Yalıkavak Belediyespor Kulübü bu karara isyan etti.



Yalıkavak Belediyespor Kulübü yazılı bir açıklama yaparak, karara tepki gösterirken, federasyonun bu karanını düzeltmesini istedi.



Yalıkavak Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:



'04.02.2018 tarihinde Rize'de oynanan Pazar Spor Kulübü - Elazığ Sosyal Yard. Spor Kulübü Kadınalar 1. Lig Müsabakası sonrasında Pazar Spor‘un Türkiye Hentbol Federasyonu'na yaptığı yazılı itirazları neticesinde Hentbol tarihinde ne ülkemizde ne de dünyada eşine rastlanan bir karar alınmış olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.



Söz konusu maçta Pazar Spor Kulübü'nün, Elazığ Sosyal Yrd. Spor Kulübü ile 27-27 berabere bitirdiği maçın, kamera görüntülerinin net ve yetersiz olmasına rağmen, kale hakeminin verdiği 'Aut' kararı bozularak, her iki takım oyuncularının verdiği ifade ve tepkilere bakılarak, itiraz değerlendirilmiştir.



Bu değerlendirme neticesinde, topun kaleye girip girmediği net olarak görülmemekle birlikte, maçın sonucunun 28-27 Pazar Spor Kulübü'nün lehine sonuçlanması ve tescillenmesi kararı alınmıştır.



Biz Yalıkavakspor Kulübü olarak, federasyon tarafından alınan bu kararı üzüntü ile karşıladığımızı, söz konusu karara tepkisiz kalamayacağımızı, Türkiye Hentbol Federasyonu, Hentbol camiamıza ve tüm kamuoyuna bildirmenin zorunluluğunu hissetmiş bulunmaktayız. Ligin üst sıralarında yer alan Pazar Spor Kulübü'nün yetersiz delillerle aldığı 1 puanın, sadece Yalıkavakspor'un değil, Süper lig mücadelesi veren ve/veya vermeyen tüm takımların lig pozisyonlarını ve federasyona olan güvenini etkileyeceği kanaatindeyiz.



Bu nedenle Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar 1. Liginde oynanan mücadele sonrasında yetersiz delillerle verilen bu talihsiz karar, Yalıkavakspor Kulübü olarak hepimizi derinden yaralamıştır. Söz konusu olaya kulüp olarak tepkisiz kalmayacağımızı bildirir, alınan bu kararın en kısa sürede düzeltilmesi hem kulübümüzü, hem de ligde bizimle birlikte mücadele veren tüm takımları memnun edeceğini belirtiriz.



Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.'