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  4. 01 Şubat 2020 15:02

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

İzmit Belediyespor: 79 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 66

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Dağder Dağlı, Kerem Yılmaz, Murat Zafer

İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 10, Ezgi Manlacı, Courtney Monae Williams 31, Emel Sığırcı, Gizem Yavuz 9, Monika Grigalauskyte 15, Sasa Cado 9, Gamze Takmaz, Kristine C Anigwe 3, Melek Yusufoğlu 2

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 9, Özge Yavaş 4, İdil Türk, Haley Mc Closkey Peters 19, Hülya Çoklar 4, Gizem Başaran 2, Hind Ben Abdelkader 21, Melike Tuğba Oral 4, Alaina Denise Coates 3

1. Periyot: 20-19

Devre: 49-31

3. Periyot: 62-47

KOCAELİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında İzmit Belediyespor, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 79-66 yendi.

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Basketbol , hatay büyükşehir belediyespor , İzmit Belediyespor
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