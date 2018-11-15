IEM Sydney 2019 açıklandı!

Dünyanın çeşitli bölgelerinde birbirinden önemli CS:GO turnuvaları düzenleyen ESL, Intel Extreme Masters'ın yeni durağını duyurdu. 2018 senesi içinde tam 10 turnuva düzenleyen Intel, 2019 senesi için de şimdiden çalışmalara başladı. IEM'in düzenleyeceği 75. turnuva olacak olan IEM Sydney 2019, 3-5 Mayıs tarihler arasında Avustralya’da oynanacak.

16 takımın mücadele edeceği turnuvada ödül havuzu 250,000 dolar olarak açıklandı. Turnuvada yer alacak olan 8 takım davet ile belirlenecekken diğer takımlar ise yapılacak online elemeler sonucunda belli olacak. Avrupa ve Kuzey Amerika’dan 1’er takım bu elemeler sonucunda Sydney’de mücadele etme hakkı kazanacak. Geriye kalan 6 takımdan 3’ü Avustralya ve diğer üçü de Asya’daki online elemerle belli olacak.