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  4. 22 Ocak 2020 17:46

İlhan Cavcav anısına düzenlenen İlhan Ağabey Futbol Turnuvası sona erdi

Gençlerbirliği Onursal Başkanı İlhan Cavcav'ın ölüm yıl dönümü anısına ikinci kez düzenlenen İlhan Ağabey Futbol Turnuvası sona erdi.

İlhan Cavcav anısına düzenlenen İlhan Ağabey Futbol Turnuvası sona erdi
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Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,(DHA)

Gençlerbirliği Onursal Başkanı İlhan Cavcav'ın ölüm yıl dönümü anısına ikinci kez düzenlenen "İlhan Ağabey Futbol Turnuvası" sona erdi. Turnuvada kupayı final maçında Osmanlıspor'u 3-0 yenen MKE Ankaragücü kazandı.
Beştepe Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde, 16 ve 17 yaş altı takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuvanın finalinde Osmanlıspor ile MKE Ankaragücü karşılaştı. Sarı-lacivertli takım, rakibini 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu.
MKE Ankaragücü takımına kupayı Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav verdi.

(FOTOĞRAFLI)

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