İptal edilen kongre sonrası Karabükspor'da ilk istifa

Kardemir Karabükspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kerem Demir görevinden istifa ettiğini duyurdu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden ve kötü günler geçiren Kardemir Karabükspor’da iptal edilen kongre sonrası Basın Sözcüsü olarak görev yapan Kerem Demir görevinden istifa etti.

Demir yazılı olarak yaptığı açıklamada, “Tamamen iyi niyetle seçilip girmiş olduğum Kardemir Karabükspor yönetimden bugün itibariyle istifa ediyorum. Yönetim olarak uğraştık, didindik ve mücadele ettik. Gördük ki bazı şeyler umduğumuz gibi olmuyor. En son kongre kararı aldığı aldığımız zaman azda olsa ümidimiz vardı. Bundan da bir sonuç çıkmadı. Seçilecek olan yeni yönetimde yer almayacağımı devam edilmesi durumunda ise şu anki yönetimden istifa edeceğimi söylemiştim. Beklenen olmadı. Oluşum gerçekleşmemesi sebeplerini bilemiyoruz. Maalesef kongre iptal oldu, önümüzü göremiyoruz. Futbolculara ve çalışanlara ücret verilemiyor. B planı yok ne olacağı belli değil, şehir ve eşraf yüz çevirmiş. Sadece vefalı bir avuç taraftar ver birde yönetim kurulundan bir arkadaşımızın tedarik ettiği kumanya, temizlik maddeleri ile ne kadar gidilebilir. Gelinen nokta maalesef bu. Eski ve yeni yöneticiler evraklarla boğuşuyor. Koca şehrin koca kulübü bu kadar perişan olmamalı bir an önce büyükler devreye girip bu gidişata dur deyip efsane sendikacı merhum Metin Türker’in vasiyetine sahip çıkmalı. Yoksa Süper Ligde ve Avrupa’da destanlar yazan Kardemir Karabükspor diye bir takım kalmayacak” ifadelerini kullandı.

