İstanbul GP'de sıralama turunu kazanan isim belli oldu

Intercity İstanbul Park'ta yağmurun şiddetini artırması nedeniyle pilotlar sıkça spin atma problemi yaşarken, FIA Yarış Kontrol ilk sıralama turunun bitimine 6 dakika 56 saniye kala kırmızı bayrak kararı verdi. Yağmurun durmasının ardından güvenlik aracı piste çıkarak asfalt zemini test etti. Daha sonrasında asfalt temizleme işlemleri gerçekleştirilirken, bu işlemlerin ardından sıralama turlarına devam edilmesi kararı çıktı.

Pilotlar yoğun yağmur yağışı altında çıktıkları ilk sıralama turunda tur sürelerini henüz 2 dakikanın altına çekebilmiş değil.

İKİNCİ KIRMIZI BAYRAK

Intercity İstanbul Park'ta yağmurun şiddetini artırması nedeniyle pilotlar sıkça spin atma problemi yaşarken, Haas pilotu Romain Grosjean, çakıl havuzunda kaldı. Grosjean'in 1'inci virajda kontrolü kaybedip çakıl havuzuna takılması sonucunda FIA Yarış Kontrol, ilk sıralama turunun bitimine 3 dakika 30 saniye kala kırmızı bayrak kararı verdi. Grosjean'in aracının çakıl havuzundan çıkartılmasının ardından ilk sıralama turu kaldığı yerden devam etti.