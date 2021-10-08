İstanbul Park'ta Formula 1'in ilk günü sona erdi

Intercity İstanbul Park'ta organize edilen Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde ikinci antrenman turları sona erdi.

Intercity İstanbul Park'ta organize edilen 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 16’ncı ayağı Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde ilk gün, 5,3 kilometrelik pistte 1 saat süren ikinci antrenman turlarıyla sona erdi.

İkinci antrenman turlarında lider, ilk antrenman turlarında olduğu gibi Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton oldu. Hamilton, 1:23,804 ile pist tarihindeki en iyi dereceyi elde etti ve rekor kırdı. Hamilton'ı 1:23,970 ile Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ve 1:24,214 ile Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas takip etti.

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası Rolex Türkiye Grand Prix ikinci antrenman turlarında elde edilen dereceler şu şekilde:

1- Lewis Hamilton (Mercedes): 1:23,804

2- Charles Leclerc (Ferrari): 1:23,970

3- Valtteri Bottas (Mercedes): 1:24,214

4- Sergio Perez (Red Bull): 1:24,373

5- Max Verstappen (Red Bull): 1:24,439

6- Lando Norris (McLaren): 1:24,525

7- Fernando Alonso (Alpine): 1:24,660

8- Esteban Ocon (Alpine): 1:24, 672

9- Pierre Gasly (AlphaTauri): 1:24,756

10- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): 1:24,796

11- Yuki Tsunoda (AlphaTauri): 1:24,882

12- Carlos Sainz (Ferrari): 1:24,903

13- Lance Stroll (Aston Martin): 1:25,020

14- Daniel Ricciardo (McLaren): 1:25,060

15- Kimi Raikkonen (Alfa Romeo): 1:25,143

16- Sebastian Vettel (Aston Martin): 1:25,229

17- Nicholas Latifi (Williams): 1:25,307

18- George Russell (Williams): 1:25,358

19- Mick Schumacher (Haas): 1:25,480

20- Nikita Mazepin (Haas): 1:25,698

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix’sinin ikinci gününde yarın saat 12.00'de 3'üncü antrenman turları, saat 15.00'te ise sıralama turları koşulacak.