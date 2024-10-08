İstanbul'da Pickleball Heyecanı: Dropick Pickleball İstanbul Cup Büyük İlgi Gördü

5-6 Ekim 2024 tarihlerinde İstanbul Tenis Eğitim Spor Kulübü / Ataköy, İstanbul’da ilk kez düzenlenen Pickleball turnuvasına ev sahipliği yaptı.

Dropick Pickleball İstanbul Cup, Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilcisi Türkiye Pickleball tarafından organize edildi ve Türkiye'deki spor severlere unutulmaz bir deneyim sundu. Turnuvaya Amerika başta olmak üzere 4 farklı ülkeden yaklaşık 100 sporcu katıldı. Turnuvanın isim sponsoru Dropick olurken, turnuvada birçok unutulmaz an yaşandı.

İstanbul’da ilk kez düzenlenen bu turnuva, Pickleball sporunun Türkiye’deki tanınırlığını artırma açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İki gün boyunca süren turnuvada, katılımcılar ve izleyiciler büyük bir heyecanla maçları takip etti. Turnuva, tek erkekler, tek kadınlar ve mix olmak üzere üç farklı kategoride gerçekleştirildi. Özellikle, Pickleball’un sosyal bir spor olmasının etkisiyle geniş bir yaş grubundan katılımcı yer aldı ve sporcuların mücadelesi dikkat çekti. 60 yaş üzeri sporcuların katılımı, Pickleball’un her yaştan insana hitap ettiğini bir kez daha gösterdi.

Tek Erkekler Kategorisi Finali: Çağkan Yılmaz’dan Net Galibiyet

Turnuvanın en çok beklenen karşılaşmalarından biri olan tek erkekler finali, Çağkan Yılmaz ve Oktay Dal arasında gerçekleşti. Her iki sporcu da turnuvanın başından beri dikkat çeken performanslarıyla finale kadar yükseldi. Ancak final maçında, Çağkan Yılmaz, güçlü oyunuyla rakibine fırsat tanımadı ve 2-0'lık net bir skorla maçı kazanarak turnuvanın tek erkekler birincisi oldu. Maç boyunca sergilediği stratejik vuruşlar ve hızlı refleksler, izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Tek Kadınlar Kategorisi Finali: Belin Tekin’den İkna Edici Performans

Tek kadınlar finali ise Belin Tekin ve Seyhan Şen Dikici arasında oynandı. Bu final maçı da büyük bir heyecana sahne oldu. Belin Tekin, turnuvanın en başarılı sporcularından biri olarak dikkat çekerken, Seyhan Şen Dikici de turnuva boyunca gösterdiği performansla adından söz ettirdi. Ancak finalde üstün olan taraf Belin Tekin oldu ve 2-0'lık skorla maçı kazanarak tek kadınlar birincisi olmayı başardı. Final maçında Belin Tekin’in gösterdiği soğukkanlı ve teknik oyun, onu şampiyonluğa taşıdı.

Mix Kategorisi Şampiyonları: Çağkan Yılmaz ve Ebru Yılmaz

Turnuvanın en renkli kategorilerinden biri olan mix kategorisinde, çiftler arasında kıyasıya mücadeleler yaşandı. Çağkan Yılmaz ve Ebru Yılmaz, mix kategorisinde başarılı performanslarıyla öne çıkarak turnuvayı birinci olarak tamamladılar. Çağkan Yılmaz, tek erkekler kategorisindeki birinciliğine bir de mix kategorisi şampiyonluğunu ekleyerek turnuvanın en çok konuşulan ismi oldu. Ebru Yılmaz ile birlikte sergiledikleri uyumlu oyun, onları mix kategorisi birincisi yaparken, izleyicilere de büyük keyif verdi.

Madalyalar Başkan Serap Yücesir ve Yönetim Kurulu Üyelerinden

Turnuvanın sonunda, dereceye giren sporculara madalyaları Türkiye Pickleball Başkanı Serap Yücesir ve yönetim kurulu üyeleri tarafından takdim edildi. Başkan Yücesir, Pickleball’un Türkiye’de yaygınlaşması adına bu tür organizasyonların önemine değinerek, sporun her yaştan birey için uygun olduğunu ve ülke genelinde daha fazla insanın bu sporu keşfetmesini istediklerini belirtti. Yücesir, “Türkiye Pickleball olarak amacımız, bu sporu daha geniş kitlelere ulaştırmak ve ülkemizde Pickleball’un gelişimine katkı sunmaktır. Bugün burada gördüğümüz ilgi ve heyecan, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor,” dedi.

Turnuva, hem katılımcılar hem de izleyiciler için unutulmaz bir deneyim oldu. Uluslararası katılımcıların da yer aldığı bu organizasyon, Türkiye’de Pickleball’un geleceği açısından büyük bir umut kaynağı olarak görülüyor. Pickleball, hızla büyüyen global bir spor olarak, Türkiye’de de hızla yayılmaya devam edecek gibi görünüyor.

Pickleball Nedir, Nasıl Oynanır?

Pickleball, 1960’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkmış bir spor dalıdır. Tenis, badminton ve masa tenisi gibi sporların bir karışımı olan Pickleball, hem gençler hem de yaşlılar tarafından oynanabilecek kadar esnek ve kolay bir yapıya sahiptir. Pickleball’un amacı, raketinizi kullanarak topu rakip alana geçirmektir ve rakip oyuncunun topu geri döndürememesiyle puan kazanılır.

Oyun Alanı ve Ekipmanlar: Pickleball, genellikle bir badminton kortu boyutlarında bir sahada oynanır. Kortun boyutları yaklaşık olarak 6.10 metre genişlik ve 13.41 metre uzunluk olarak belirlenmiştir. Oyuncular, tenis topuna benzeyen fakat daha hafif ve üzerinde delikler bulunan bir top kullanırlar. Pickleball raketleri, tenis raketlerine göre daha küçüktür ve bu da oyunun daha hızlı ve kontrollü bir şekilde oynanmasını sağlar.

Oyun Kuralları:

Servis: Oyuncular servisi alt omuz hizasından yapmalıdır. Servis, rakibin sahasının çapraz köşesine doğru yapılır.

Puanlama: Sadece servis atan tarafın puan kazandığı Pickleball'da, bir oyun genellikle 11 puana kadar oynanır. Ancak kazanan tarafın en az 2 puan farkla galip gelmesi gerekmektedir.

İki Zıplama Kuralı: Oyunun başında, top her iki tarafın sahasında birer kez zıpladıktan sonra oyun devam eder. İlk iki zıplamadan sonra oyuncular, topu yere değmeden de vurabilirler.

Mutfak Alanı: Kortun fileye yakın kısmı olan mutfak alanında oyuncular topa doğrudan vuramazlar. Bu kural, oyuna denge getirir ve stratejik vuruşları teşvik eder.

Neden Pickleball? Pickleball, düşük sakatlık riski, kolay öğrenilebilir kuralları ve sosyal bir ortamda oynanabilir olması nedeniyle dünya genelinde hızla popülerleşen bir spor dalıdır. Aynı zamanda her yaştan insana hitap eden bu spor, hem eğlence hem de rekabeti bir arada sunmaktadır.