Kartal kupada da kayıp

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda TFF 1. Lig temsilcisi BB Erzurumspor ile karşılaşan Beşiktaş, iki maçta da rakibine 3-2’lik skorla mağlup olarak elendi. Siyah-beyazlılar, Erzurum ekibinden 2 maçta 6 gol yedi.

Sivasspor mağlubiyetiyle ligde zirvenin 10 puan gerisinde kalan Beşiktaş, Türkiye Kupası’ndan da elendi. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda TFF 1. Lig temsilcisi BB Erzurumspor’la eşleşen ve ilk maçta deplasmanda 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, sahasındaki karşılaşmada da rakibine mağlup olarak kupanın dışında kaldı. Karşılaşmanın henüz 29. saniyesinde kalesinde golü gören ve 32. dakikada Diaby’yle cevap vererek soyunma odasına 1-1’lik beraberlikle giren Beşiktaş, Burak Yılmaz’ın 64’teki golüyle 2-1 öne geçmeyi başardı. Ancak 67 ve 72’de gelen goller sonrasında rakibi karşısında 3-2 geriye düşen Beşiktaş, oyun anlamında da sınıfta kaldı ve kupadan elendi.

