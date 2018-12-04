Kenan Güneş, Diyarbakır'daki Wushu Kungu-Fu sporcularına destek istedi

30 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında Sakarya'da düzenlenen Geleneksel Türkiye Wushu Kung-Fu Şampiyonası'nda Diyarbakırlı sporcuların 6 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya alarak başarılı bir turnuva geçirdiklerini söyleyen Güneş, yoğun çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

"Bunca eksiğe rağmen Wushu ilçemizde en çok başarı getiren spor branşı" diyen Kenan Güneş, "Desteklerinden ötürü Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Kerem Süleyman Yüksel'e, Milli Eğitim Müdürü Aydık Ak'a, Türkiye Wushu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz'e, Türkiye Wushu Federasyonu Üst İstişare Heyeti Kurulu Üyesi Abdülaziz Velioğlu'na, Türkiye Wushu Federasyonu İl Temsilcisi Ahmet Erbay hocamıza, Wushu'nun Diyarbakır'da yayılmasında büyük emeği olan Hikmet Attı hocamıza Türkiye Gençlik Vakfı Koordinatörlüğü olarak teşekkür ediyoruz. Yetkililerimizden, bu başarılı branşa daha fazla destek vermelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.