Khabib Nurmagomedov'dan kadınlara olay sözler: Kocanızın işini bitirin

Dünyanın en ünlü karma dövüş sanatları organizasyonu olarak gösterilen UFC (Ulmimate Fighting Championship)’de Connor McGregor’u yenerek dünya çapında bir başarı elde eden Khabib Nurmagomedov katıldığı bir panelde kadın seyircinin sorusuna verdiği yanıtla tepki topladı.

Dağıstanlı dövüşçü Suudi Arabistan’da düzenlenen bir panele konuk olarak katıldı. Organizasyonda kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Nurmagomedov kadın seyircilerden birine verdiği yanıtla olay yarattı.

‘Kadınların dövüş etkinliklerinde nasıl yer alabileceği’ ile ilgili gelen soru üzerine konuşan ünlü dövüşçü, ”Kadınlar için çok iyi bir tavsiyem var. Eviniz için bir savaşçı olun. Bir tavsiye daha, her zaman kocanızın işini bitirin’ ifadelerini kullandı.

UFC starının bu sözleri Avrupa basınında da geniş yer buldu ve kadınlar için cinsiyetçi ayrıştırma olarak görüldü. Khabib Nurmagomedov’in panelde kullandığı ifadeler sosyal medyada da tepki çekti. (Skor)

