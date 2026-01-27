Kick Boks'taki gururumuz Sabriye Şengül’den altın madalya
Dünya Kick Boks Şampiyonu ve milli sporcu Sabriye Şengül, Ankara’da düzenlenen Vendetta Fight Night organizasyonunda Macar rakibi Juhasz Beata’yı nakavt ederek altın madalya kazandı.
Devlet Bahçeli Eğitim ve Spor Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyonda kafese çıkan Şengül, karşılaşmanın ilk anlarından itibaren üstün bir oyun sergiledi.
Sabriye Şengül, mücadelenin ikinci raundunda nakavtla galibiyete ulaşarak altın madalyanın sahibi oldu.
Müsabaka sonrası ay-yıldızlı bayrağı omuzlarına alan Şengül'ü tribünlerden takip eden sporseverler de milli sporcunun performansını uzun süre alkışladı.
İHA
