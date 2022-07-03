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  4. Kırkpınar'da iki büyük sürpriz: Şampiyon ve finalist elendi

Kırkpınar'da iki büyük sürpriz: Şampiyon ve finalist elendi

Kırkpınar'da iki büyük sürpriz: Şampiyon ve finalist elendi

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık ikinci tur müsabakasında beklenmedik bir olay yaşandı.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık ilk tur müsabakasında rakibini yenen 27 pehlivan üst tura yükselmişti. İkinci turda geçen yılın şampiyonu Ali Gürbüz ile Mehmet Yeşil Yeşil eşleşirken, aynı senenin finalisti İsmail Koç da Hüseyin Gümüşalan ile eşleşti. Mehmet Yeşil Yeşil'e yenilen Ali Gürbüz, altın kemerin daimi sahibi olma şansını kaybetti.

SON ŞAMPİYON ELENDİ

Bugüne dek 2011, 2012, 2019 ve 2021 yıllarında olmak üzere 4 kez başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil'le karşı karşıya geldi ve rakibine elenerek büyük bir sürprize imza attı.

FİNALİST DE KAYBETTİ

Geçtiğimiz yılın finalisti İsmail Koç ise karşılaştığı rakibi Hüseyin Gümüşalan'a kaybetti ve organizasyona veda etti.

Etiketler kırkpıınar şampiyon
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