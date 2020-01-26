  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Diğer Sporlar
  4. 26 Ocak 2020 23:05

Kobe Bryant hayatını kaybetti

Los Angeles Lakers'in efsane basketbolcusu Kobe Bryant, helikopter kazasında hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre Kobe Bryant, Los Angeles Lakers maçından dönüşte Sikorsky S76 tipi helikopterin içindeyken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

Kobe Bryant hayatını kaybetti
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Los Angeles Lakers’in efsane basketbolcusu Kobe Bryant, helikopter kazasında hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Kobe Bryant, Los Angeles Lakers maçından dönüşte Sikorsky S76 tipi helikopterin içindeyken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Helikopterde Kobe Bryant’ın yanında 4 kişinin daha bulunduğu ifade edildi.
Los Angeles Polis Departmanı da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 5 kişinin olduğu helikopter kazasında kurtulanın olmadığını açıkladı. Helikopterin yoğun sis nedeniyle düştüğü ve düştükten sonra alev aldığı aktarıldı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
kaybetti , hayatını , Kobe , Bryant
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM