Koronavirüs nedeniyle ertelenen ligler, spor müsabakaları ne zaman başlayacak?

Avrupa Ligleri Genel Sekreteri Yardımcısı Alberto Colombo, "Futbol şüphesiz kapalı kapılar ardında geri dönecek. Ama ne zaman olacağını söylemek imkansız" dedi.

BBC Sport Editörü Dan Roan'a konuşan Colombo'ya göre koronavirüs salgını nedeniyle sezonun askıya alınması 'çok büyük bir kriz'.

Colombo, Premier Lig ve İngiliz Futbol Ligi (EFL) dahil, Avrupa Ligleri birliği üyelerinin büyük bir kısmının futbola dönüş eylemini öncelikleri haline getirdiklerini, Belçika dahil 'az sayıda ülkenin' de sezonu tamamen iptal etmeyi düşündüklerini söyledi.

Futbol maçları, Covid-19 salgınının devam etmesi nedeniyle Avrupa genelinde süresiz askıya alındı.

İngiltere Premier Lig takımları durumu değerlendirmek üzere Cuma günü bir araya gelecek. Ama yakın bir zamanda sezonun başlaması beklenmiyor.

Alman kulüplerin geçen hafta Avrupa'da antrenmanlara dönen tek ülke olması umutları artırdı. Fakat tedbirler devam ediyor ve sezonun devam edip etmeyeceği için de görüşmelerin Mayıs'ta başlaması bekleniyor.

Colombo yine de ihtiyatlı yaklaşıyor: "Şimdilik öncelik, maçların mümkün olursa yaz aylarında yeniden başlayabilmesi için uygun şartları yaratmaya odaklanmak."

"Antrenmanlara devam etmeli ve kendi protokollerinizi geliştirmelisiniz. Kapalı kapılar ardında yapılacağına dair herhangi bir şüphe yok. Maçların organizatörleri medikal protokolleri, idman protokollerini, maç işleyiş protokollerini geliştirmeli."

"Ama tabii ki bu 'Maçlar ne zaman oynanacak?' sorusuna yanıt vermek imkansız. Hiç kimsede bunun yanıtı yok."

"Nihayetinde spor müsabakalarıyla getirilen kısıtlamaların kaldırılmasından sorumlu olanlar ülkelerin hükümetleri."

Almanya idmanlara başladı

Almanya, diğer Avrupa ülkelerine kıyasla en fazla test yapan ülke oldu.

İtalya Futbol Federasyonu, sezonun devam edebilmesi hazırlıkları kapsamında, Mayıs başından itibaren oyuncular için testlere başlamayı planlıyor.

Colombo, "Futbolcuların sağlığı şüphesiz ki her şeyin başı ve tabii ki maçlara dahil olan herkesin sağlığı, kulüp çalışanları, medya, herkes güvende olmalı. Test yapmak sağlık önlemlerinin tamamlayıcı bir parçası. Ama her ülke için şimdilik ortak bir tutum yok" dedi.

Belçika'nın sağlık endişeleri ve mali sorunlar nedeniyle sezonu iptal etme kararı Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'ni (UEFA) rahatsız etti. Ama karar hala onay bekliyor ve nihai karar 24 Nisan'a ertelendi.

Colombo, "Az sayıdaki başka liglerin de bunu değerlendirdiğini biliyoruz. Çoğunluk ise maçların yüzde 100 devam etmesine odaklanmış durumda. Ve tabii UEFA ile son haftalarda geliştirdiğimiz işbirliği ve muhteşem ortaklığı riske atmaktan kaçınmalıyız" diyor.

Colombo, maçların yeniden başlamasının 'iyi olabileceğini' düşünse de 'liglerin alacağı kararlara saygı duyacaklarını' da söylüyor.

UEFA'nın gelecek hafta krizin nasıl idare edileceğini değerlendirmek üzere bir video konferans düzenlemesi bekleniyor.

Türkiye'de Süper Lig için durum ne?

Türkiye'de de Süper Lig koronavirüs nedeniyle süresiz ertelenmiş, müsabakaların ileri bir tarihe alındığı duyurulmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de şu açıklamayı yapmıştı:

"Bir değerlendirme yapacağız. Şartlar olumlu devam ederse, liglere haziran ayının başında başlayabileceğimizi ümit ederim. Temmuzun en geç ortasında sezonu bitirebilme hesapları yapıyoruz. Biz şanslı bir ülkeyiz, diğer liglere göre 8 haftaya ihtiyacımız var. 2 Türkiye Kupası maçı var ve Başakşehir'in de Avrupa maçları var. Haziran ayında başlayıp, temmuz ayının sonunda ligi bitirebiliriz.

Temmuzda başlasak dahi ağustosta ligi bitirebiliriz. Bu şartlar, mayıs ayının başında seyreden duruma bağlı. Hedefimiz, ligi ve Türkiye Kupası'nı oynayarak sonlandırmak. UEFA da bunu istiyor. En kötü senaryomuz, olsa olsa ligleri 15-16 Ağustos tarihi itibarıyla ligi ve kupayı sonlandırmak. Liglerin seyircili ya da seyircisiz oynanarak sonlandırılmasını istiyor UEFA. Liglerin oynanmama durumu planlamamız dahilinde değil."

ABD'de de 'seyircisiz' müsabakalar

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Dr. Anthony Fauci de profesyonel spor liglerinin yeniden başlamasının öncelikler arasında olduğunu ifade edip 'tribünlerin ise seyircisiz bırakılacağını' söyledi.

AFP'nin haberine göre Dr. Fauci, spor müsabakalarına dönüş için en kritik meselelerden birinin de testlerin hızla yapılması ve sonuçların da hızla alınması olduğunu ifade etti.

Spor müsabakalarının devam etmesiyle ilgili 'Good Luck America' adlı programa konuşan Dr. Fauci "Bunun bir yolu var. Stadyumlara kimse gelmez. Sporcular da müsabaka neredeyse oradaki büyük otellere yerleşir. Her daim denetim altında kalırlar ve birbirlerine ya da ailelerine enfeksiyon bulaştırmadıklarından emin olunması için her hafta test olurlar ve böylece sezonu tamamlarlar" dedi.

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