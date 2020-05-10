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  4. 10 Mayıs 2020 19:06

Lakers'ın eski yıldızı Shannon Brown, evine giren iki kişiye tüfekle ateş açtı

2006-2015 yılları arasında NBA'de oynayan ve Kobe Bryant'lı Los Angeles Lakers ile 2 NBA şampiyonluğu kazanan eski basketbolcu Shannon Brown, iki kişiye tüfekle ateş açtığı gerekçesiyle tutuklandı. Brown...

Lakers'ın eski yıldızı Shannon Brown, evine giren iki kişiye tüfekle ateş açtı
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Kobe Bryant ve Pau Gasollü Lakers ile 2 NBA şampiyonluğu bulunan Shannon Brown, izinsiz şekilde evine giren iki kişiye tüfekle ateş açtığı gerekçesiyle tutuklandı.The Atlanta Journal-Constitution'ın haberine göre; Lakers eski point guardı, bir çiftin evine girmeye çalıştığını iddia ederek onlara ateş açtı.

"ARKALARINDAN ATEŞ ETMİŞ"

Teğmen Philip Nelson açıklamasında "Çift, satılık ev aradığı için eve girmiş. Ön kapı açık olduğu için evi gezmek istemişler. Shannon Brown onları görüp tüfeğini onlara yöneltmiş. Daha sonra gitmelerine izin vermiş ancak giderken arkalarından ateş etmiş" ifadelerini kullandı.Shannan Brown'un kefaletle serbest bırakıldığı olayda kimsenin yaralanmadığını ve evde boş kovan bulunduğu açıklandı.

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NBA , los angeles lakers , Shannon Brown
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