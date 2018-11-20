League of Legends Akademi Ligi hakkında her şey!

League of Legends sahnesine adım atmak isteyen oyuncuların yeni adresi olacak Akademi Ligi, 2019'da hayata geçiyor. İşte resmi sitede yer alan ayrıntılar...

Yükselme Ligi’nin en büyük önemi, ligde başarılı olan takımlara Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'ne giriş fırsatı tanımasıydı. Yeni espor yapısına geçmemiz ve dolayısıyla düşme/yükselme sisteminin kalkmasıyla, Yükselme Ligi’nde mücadele etmek ve buraya yapılacak yatırım artık anlamını kaybediyor. Bu anlam kaybı sebebiyle Yükselme Ligi’ni devam ettirmeme kararı aldık. 2019 için attığımız bu adım beraberinde iki sonuç getiriyor: Yeni oyuncuların kendilerini gösterebilecekleri bir alanın eksikliği ve izleyiciler için yüksek rekabet seviyesinde maç sayısının azalması. Ortaya çıkan sorunları, yeni kurulacak Akademi Ligi aracılığıyla çözmeyi planlıyoruz.

Akademi Ligi, VFŞL’de yer alan her organizasyonun bir alt takım kuracağı ve diğer Akademi takımlarıyla mücadele edeceği profesyonel bir yapı. Bu lig sayesinde takımlar kadro planlaması ve performans yönetimi konusunda yeni fırsatlar yaratabilecek. Örneğin, ligde nasıl performans göstereceğinden emin olunamayan genç bir oyuncu Akademi Ligi’nde tecrübe kazanacak veya belli bir metaya ayak uydurmakta zorlanan bir VFŞL oyuncusu AL’de de mücadele ederek bu adaptasyonu hızlandırabilecek.

Akademi Ligi'nin formatı nasıl olacak?

Akademi Ligi’nde takımlar birbirleriyle bir mevsimde ikişer defa karşılaşacak ve eşleşmeler tek maçlık seriler üzerinden oynanacak. Lig aşaması sona erdiğinde, en üst sırada yer alan dört takım mevsim finallerine katılmaya hak kazanacak.

Kadro Oluşturma Kuralları

Bu sezon takım kadrolarında, VFŞL kadrosu ve Akademi Ligi kadrosu gibi ayrımlar olmayacak. Benzer şekilde takım kadrosu, aktif kadro ve inaktif kadro olarak ikiye ayrılmayacak. Takımlar en az 10, en fazla 13 oyuncudan oluşan kadrolar kuracak. Bu kadrolarda en az 6 oyuncu VFŞL'de, en az 6 oyuncu da Akademi Ligi'nde oynamaya uygun durumda olacak.

Akademi Ligi başlangıç beşlisi için belirlenen kurallar şu şekilde:

Yaş sınırı: Akademi Ligi’nde oynayacak oyuncuların 16 yaşını doldurmuş olması gerekecek. Buradaki tek istisna "altyapı oyuncusu" statüsünde olacak. Altyapı oyuncusu: Henüz ligde oynayacak yaşa gelmemiş yetenekli oyunculara fırsat tanıyabilmek adına tüm takımlar AL kadrosunda 15 yaşını doldurmuş bir yerli oyuncuya yer verebilecek. En fazla bir yabancı oyuncu: Yabancı oyuncuların da denenebilmesi ve üst lige hazırlanabilmesi adına takımların AL başlangıç beşlisinde bir yabancı oyuncu oynayabilecek. En fazla iki kıdemli oyuncu: Yeni yeteneklerin keşfedilmesine olanak sağlayabilmek adına AL başlangıç kadrolarında en fazla iki kıdemli oyuncu oynayabilecek. Herhangi bir profesyonel ligin son üç mevsiminin ikisinde, lig aşaması maçlarının %50'si ve daha fazlasında başlangıç beşlisinde yer alan tüm oyuncular, kıdemli oyuncu olarak değerlendirilecek.

VFŞL ve Akademi Ligi kadroları arasında geçiş nasıl olacak?

Kadrolar geçtiğimiz sezon olduğu gibi haftalık olarak kilitlenecek. Takımın tüm oyuncuları (en az 10, en fazla 13 oyuncu olmak şartıyla) maç haftasının başında bildirilen bu kadronun içinde yer alacak. Daha sonra, her maçtan bir gün önce, takımlar başlangıç beşlilerini lig yönetimine bildirecek. Dolayısıyla takım kadrosundaki oyuncular, başlangıç beşlisi kurallarına uyduğu sürece, bir maç haftasında ister VFŞL isterse de Akademi Ligi maçlarında oynatılabilecek.

Akademi Ligi nasıl oynanacak ve yayını olacak mı?

Akademi Ligi, lig aşaması boyunca VFŞL ile paralel ilerleyecek. Karşılaşmalar perşembe ve cuma günleri oynanacak. 2019 Kış Mevsimi'nde Akademi Ligi'nin canlı yayını olmayacak. Ancak maç videoları ve özetleri düzenli olarak lolespor.com'a yüklenecek. Aynı şekilde ligin içerisinden hikayelere, fikstüre ve puan durumuna aynı adresten ulaşabileceksiniz.

Lig aşaması maçları çevrimiçi oynanırken, mevsim finallerine katılmaya hak kazanan dört takım Espor Arena'da karşı karşıya gelecek. Bu takımlar hem VFŞL'ye benzer bir deneyim yaşama fırsatı bulacak hem de sahne tecrübesi kazanacak.

Kaynak: https://tr.lolesports.com/tr

