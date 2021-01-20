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  4. 20 Ocak 2021 22:01

Maria Sharapova 400 bin dolarlık yüzüğüyle gündemde

Geçtiğimiz yıl sonunda evlenme teklifi aldığını açıklayan ünlü tenisçi Maria Sharapova, bu sefer servet değerindeki yüzüğü ile gündeme geldi.

Maria Sharapova 400 bin dolarlık yüzüğüyle gündemde
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Sevgilisi Alexander Gilkes ile evlilik yolunda olan Maria Sharapova, yüzüğü ile gündemde.Shaparova'nın beş karatlık yüzüğünün fiyatı 400 bin dolar (Yaklaşık 3 milyon).

Bir altın levha üzerine oturtulan yüzük, Gilkes tarafından aylar öncesinden sipariş edildi ve özel olarak tasarlandı.Geçtiğimiz yıl sonunda evlenme teklifi aldığını açıklayan Sharapova, "Tanıştığımız ilk günden itibaren 'Evet' dedim. Bu bizim küçük sırrımız değil mi Glikes?" ifadelerini kullanmıştı.

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Glikes ise, "Evet diyerek beni çok çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim. Hayatımın sonuna kadar seni sevmek için sabırsızlanıyorum" diye konuşmuştu.

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