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  4. 04 Nisan 2020 14:05

Maria Sharapova, karantinada telefon numarasını paylaştı

Şubat ayında aktif sporculuk kariyerini noktalayan Rus tenisçi Maria Sharapova, koronavirüs pandemisi nedeniyle vaktini evde geçirirken, bu zamana kadar hiç rastlanmayan bir harekete imza attı. Sharapova, sosyal medya hesabından telefon numarasını paylaşarak hayranlarıyla...

Maria Sharapova, karantinada telefon numarasını paylaştı
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Dünya sporunun en başarılı figürlerinden biri olan ve Şubat ayında aktif sporculuk hayatını noktalayan tenisçi Maria Sharapova, tüm dünyada hayatı felç eden koranavirüs pandemisi nedeniyle vaktini evde değerlendiriyor.Bu sürede sosyal medyayı aktif kullanan ve hayranlarına daha fazla zaman ayıran Sharapova, bu zamana kadar görülmemiş bir hamle yaparak dikkatleri üzerine çekti.

TELEFON NUMARASINI PAYLAŞTI

32 yaşındaki Sharapova, Twitter hesabından telefon numarasını paylaştı ve mesaj atan herkese cevap vereceğini söyledi. Geçtiğimiz hafta 150 kişiyle video konferans yaptığını söyleyen Sharapova, daha çok kişiye ulaşmak istediğini ifade etti.

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maria sharapova , koronavirüs
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