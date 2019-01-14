Messi, La Liga'daki 400. golünü attı

Barcelona'nın ünlü Arjantinli oyuncusu Lionel Messi, Barcelona'nın Eibar karşısında oynadığı maçta İspanyol ligi La Liga'daki 400. golünü attı.

Nou Camp'taki galibiyetle Barcelona ligin zirvesindeki beş puanlık farkı korurken, İspanyol birinci liginde tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu olan Messi, Katalan ekibinin ikinci golünü attı.

Eibar karşılaşması, Messi'nin ligdeki 453'inci maçıydı.

Barcelona'nın diğer golleriyse Luis Suarez'den geldi.

Messi, Avrupa'nın önde gelen beş liginden sadece birinde 400. golü atan ilk oyuncu unvanını aldı.

Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid ise Real Betis'i son dakikalarda yenerek üç puanı aldı ve Barcelona'nın 10 puan gerisinde dördüncülüğe yükseldi.

31 yaşındaki Messi, Avrupa'nın başlıca beş ligi arasında 400 gole ulaşan ikinci oyuncu oldu. Cristiano Ronaldo İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde oynadığı 507 maçta 409 gole ulaşmıştı.

Böylece Messi, Eibar maçında attığı golle 400 gole Ronaldo'dan 63 maç daha önce ulaşmış oldu.

