Milli bisikletçiden ünlü radyocuya tepki

İzmir Valiliği ve Turkcell'in 20 ülkeden yaklaşık bin 500 bisikletçinin katılımıyla düzenlediği 2021 Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarışı'nın ödül töreni tepki çeken anlara sahne oldu.

Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarışı'nda ödül törenini sunan radyocu Cem Arslan'ın yarışı 2. sırada tamamlayan milli sporcu Kadir Kelleci'ye tören anında "Sigarayı bırakıyorsun. Senin gibi bir sporcuya şampiyona yakışmıyor değil mi" dedi. Kelleci ise, "Küçük düşürücü cümleler kullandığı bu iğrenç davranışı için kendisini kınıyorum" diyerek duruma tepki gösterdi.

Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarışı'nda ödül törenini sunan radyocu Cem Arslan'ın yarışı 2. sırada tamamlayan milli sporcu Kadir Kelleci'ye tören anında "Sigarayı bırakıyorsun. Senin gibi bir sporcuya şampiyona yakışmıyor değil mi" diye konuştu. Kelleci ise tören sonrasında, "Küçük düşürücü cümleler kullandığı bu iğrenç davranışı için kendisini kınıyorum" diyerek duruma bu tepki gösterdi.

Madalya töreninin sunuculuğunu yapan radyocu Cem Arslan, yarışı ikinci sırada tamamlayan milli sporcu Kadir Kelleci'ye tören sırasında yüzlerce izleyicinin önünde "Kendine bir doğum günü hediyesi vereceksin. Sigarayı bırakıyorsun. Senin gibi bir sporcuya şampiyona yakışmıyor değil mi?" diye hitap etti.

"KÜÇÜK DÜŞÜREN CÜMLELER KULLANDI"

Kadir Kelleci, olay sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duruma tepki gösterdi. Bisikletseverlerin kendisini yanlış tanımaması için olay anında tepki vermediğini belirten Kadir Kelleci şunları söyledi:

"Çok canım sıkıldı. Radyocu arkadaşın podyumda yaptığı terbiyesizlik ve küçük düşürücü cümlelerinden dolayı kendimi agresif hissediyorum. İnsanların özel hayatına kimse karışamaz. Çıkıp bisikletseverlerin önünde sigarayı bırak sözleriyle beni küçük düşüren cümleler kullandı. İğrenç davranışından dolayı onu kınıyorum. Esprileri hiç komik değildi. Milli sporcu olarak zirvelere oynuyoruz. Buraya gelip keyif alıyoruz. İnsanların sigaraymış, alkolmüş gibi sosyal aktiviteleri ile rencide edilmesi komik değil. Beni çok üzdü. (Tişörtündeki Türk bayrağını göstererek) Bu bayrağı kimseye yedirmeyeceğim. Yaptığınız bu oyunlar beni düşürmeyecek. Şikayet edeceğim. İnsanların artık başarılarıyla ilgilenip sosyal hayatlarına bakmasınlar. Milli takım sporcuları olarak pedal çeviriyoruz. Bu işin yapılabilirliğini aktarmaya çalışıyoruz. Sevenimiz çok yüksek."

"BİR DAHA BİSİKLET CAMİASINDA GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

Antrenör Caner Sağcan da sosyal medya hesabından yaşananlara tepki gösterdi. Sağcan, "Hatasının farkında hala soytarılık yapıyor. Sponsordan hediye talep ediyor. Parası neyse verelim bir daha seremoni sunmasın. Süper bir bisiklet organizasyonunu soytarılık yaparak lekeleyen bu adamı bisiklet camiasında görmek istemiyoruz" dedi.