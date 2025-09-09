Milli boksör Gizem Özer'den üzücü haber! Diskalifiye edildi

Dünya Şampiyonası’nda 60 kiloda yarışan milli boksör Gizem Özer, hastalığı nedeniyle diskalifiye edildi.

İngiltere’de 4-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen Dünya Boks Şampiyonası’nda kadınlarda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, 51 kiloda çeyrek finale yükseldi. M&S Bank Arena'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda gündüz seansında Buse Naz, Venezuellalı Valle Cardozo Rojas ile son 16 turunda karşılaştı. Maç boyunca üstün olan Buse Naz, rakibini 5-0 yenerek çeyrek finalist oldu. Buse Naz, çeyrek finalde yarı Hindistan'dan Zareen Nikhat ile karşı karşıya gelecek.

GİZEM ÖZER, DUDAĞINDAKİ UÇUK SEBEBİYLE DİSKALİFİYE EDİLDİ

Milli sporcu Gizem Özer ise 60 kiloda dudağında çıkan uçuk sebebiyle sağlık kuralları tedbiri kapsamında diskalifiye edildi. Son 16 turu öncesi rutin sağlık kontrolleri sırasında Gizem Özer'in ringe çıkmasına izin vermeyen sorumlu doktorlar, Dünya Boks'unun sağlık talimatları içerisinde yer alan "Deride potansiyel bulaşıcı uçuk ve bakteriyel enfeksiyon olma ihtimaline karşın sporcu diskalifiye edilir." maddesi kapsamında gerekli kontrollerden sonra milli sporcuyu, başka sporculara hastalık bulaşmaması içim yarıştırmama kararı kaldı.

Ayrıca, aynı gün iki farklı boksör de aynı sebepten dolayı diskalifiye edildi ve ringe çıkarılmadı.(DHA)

DHA