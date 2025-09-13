  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Diğer Sporlar
  4. Milli boksörümüz Büşra Işıldar, Dünya Boks Şampiyonası'nda finalde!

Milli boksörümüz Büşra Işıldar, Dünya Boks Şampiyonası'nda finalde

Güncelleme:

Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda mücadele eden Büşra Işıldar, Avustralyalı Sue Emma Greentree'i 4-2 yenerek finale yükseldi

İngiltere'de devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda milli sporcu Büşra Işıldar, finale adını yazdırmayı başardı.

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda final oynayan ve gümüş madalya kazanan Büşra Işıldar, bu sefer altın madalya almaya çalışacak.

Büşra Işıldar, 75 kilo finalinde yarın TSİ 13.30'da üç kez Avrupa şampiyonluğu bulunan İrlandalı boksör Aoife O'Rourke ile karşılaşacak.

Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini dile getiren milli sporcu Büşra Işıldar ise, "Büyük bir mücadele vardı. Hocalarımızın emeğine sağlık. Finalde de altın madalyayı almak istiyorum. İnşallah Buse Naz ablamla altın madalya kazanacağız. Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'nın ve Başkanımız Suat Hekimoğlu'nun desteğini çok net hissettim. İnşallah finalde de altın madalya alıp ülkemize döneceğiz" ifadelerini kullandı.

DHA

text-ad
Etiketler Büşra Işıldar boks Dünya Boks Şampiyonası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Özel'den Erdoğan'a ve Yerlikaya'ya çok ağır sözler: ''Siyaset tarihinin utancı!'' Özel'den Erdoğan'a ve Yerlikaya'ya çok ağır sözler: ''Siyaset tarihinin utancı!'' Türkiye'de yeni görünmez katili ''sepsis'' oldu: Hastanelerden yayılıyor! Türkiye'de yeni görünmez katili ''sepsis'' oldu: Hastanelerden yayılıyor! Yaza veda etmeye hazır mısınız ? Sağanak yağışlar ve fırtına geliyor! Yaza veda etmeye hazır mısınız ? Sağanak yağışlar ve fırtına geliyor! Sağlık Bakanı Memişoğlu hastane randevusu alamayan vatandaşlara ''tüyo'' verdi! Sağlık Bakanı Memişoğlu hastane randevusu alamayan vatandaşlara ''tüyo'' verdi! Okul çıkışında bu sefer öğrenciler değil, veliler kapıştı! Okul çıkışında bu sefer öğrenciler değil, veliler kapıştı! Müjdeyi bizzat Bakan verdi: ''Bu ay 17 bin personel alınacak!'' Müjdeyi bizzat Bakan verdi: ''Bu ay 17 bin personel alınacak!'' Milli Eğitim Bakanı Tekin'in kayıt parası şikayetleri için çözüm önerisi bu oldu Milli Eğitim Bakanı Tekin'in kayıt parası şikayetleri için çözüm önerisi bu oldu Türkiye'nin ölüm virajında korkunç kaza: Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı; ölü ve yaralılar var! Türkiye'nin ölüm virajında korkunç kaza: Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı; ölü ve yaralılar var! Avukat, asker, MİT'çi, polis, savcı, derken... Dolandırıcıların yeni sahte mesleği bu oldu Avukat, asker, MİT'çi, polis, savcı, derken... Dolandırıcıların yeni sahte mesleği bu oldu Kızılcık Şerbeti'nde izleyiciyi çıldırtan sahne: Kadeşlerin eşlerinin yasak aşk isyan ettirdi! Kızılcık Şerbeti'nde izleyiciyi çıldırtan sahne: Kadeşlerin eşlerinin yasak aşk isyan ettirdi!
Navigasyona güvenip sokağa daldı, başına gelenlere kimse inanamadı! Navigasyona güvenip sokağa daldı, başına gelenlere kimse inanamadı! Fenerbahçe - Trabzonspor maçının saati değişti Fenerbahçe - Trabzonspor maçının saati değişti Yollara çıkan ilk TOGG T10F Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oldu Yollara çıkan ilk TOGG T10F Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oldu Herkes altın, gümüş biriktirirken o öyle bir yatırım aracı buldu ki... Gören gözlerine inanamıyor! Herkes altın, gümüş biriktirirken o öyle bir yatırım aracı buldu ki... Gören gözlerine inanamıyor! Nuri Şahin yeniden Süper Lig'te; imza töreni tarihi belli oldu Nuri Şahin yeniden Süper Lig'te; imza töreni tarihi belli oldu 88 yaşında hem anne oldu hem de baba... 88 yaşında hem anne oldu hem de baba... Adana, sadece 5 yılda Karadeniz'e rakip oldu: Görenler gözlerine inanamıyor Adana, sadece 5 yılda Karadeniz'e rakip oldu: Görenler gözlerine inanamıyor Bankaların faizsiz hoşgeldin kredilerinde hesap değişti: İşte en yüksek krediyi veren banka! Bankaların faizsiz hoşgeldin kredilerinde hesap değişti: İşte en yüksek krediyi veren banka! Kendisiyle birlikte belediyeyi de AK Parti'ye geçiren Gürzel AK Parti rozetini taktı Kendisiyle birlikte belediyeyi de AK Parti'ye geçiren Gürzel AK Parti rozetini taktı Emekliye en yüksek maaş prosyonunu veren banka değişti Emekliye en yüksek maaş prosyonunu veren banka değişti