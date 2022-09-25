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Milli cimnastikçi Adem Asil'den altın madalya

Milli cimnastikçi Adem Asil'den altın madalya

Milli sporcu Adem Asil, Fransa'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya elde etti.

Milli sporcu Adem Asil, Fransa'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Adem, halka aletinde serisini sundu.

Adem, 14.800 puanla birinci olarak altın madalya kazanırken, Avusturyalı Vinzenz Hoeck ikinci, ABD'li Donnell Whittenburg ise üçüncü oldu.

Etiketler Milli cimnastikçi Adem Asil Adem Asil Milli cimnastikçi
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