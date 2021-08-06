Milli güreşçi Süleyman Karadeniz yarı finalde

Görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan ilk açıklama

Bir devrin sonu: Barcelona, Lionel Messi'yle yolları ayırdı

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