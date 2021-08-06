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  4. Tokyo 2020'de Süleyman Karadeniz yarı finalde

Milli güreşçi Süleyman Karadeniz yarı finalde

Milli güreşçi Süleyman Karadeniz yarı finalde

 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler serbest stil 97 kiloda güreşçimiz Süleyman Karadeniz, Kazak Yergali Alisher'i 8-7 yendi ve yarı finale yükseldi.

 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde milli güreşçi Süleyman Karadeniz yarı finale yükseldi.

Makuhari Messe'de erkekler serbest stil 97 kiloda Süleyman Karadeniz, Kazak Alisher Yergali ile çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Karşılıklı puanlarla başlayan maçta Süleyman Karadeniz 5-2 öne geçti. Milli güreşçi, müsabakanın ilk yarısını 5-3 önde tamamladı.

 İkinci devrenin başında rakibin bir puanına engel olamayan Süleyman Karadeniz üstünlüğünü korumasını bildi ve karşılaşmayı 8-7 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Yarı final karşılaşması TSİ 12.45'te yapılacak.

Etiketler süleyman karadeniz güreşçi tokyo 2020
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