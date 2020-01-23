Milli judoculardan bir gümüş, bir bronz madalya

Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’na puan taşıyan müsabakaların ilk gününde erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş gümüş, kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder bronz madalyanın sahibi oldu.

Tel Aviv Grand Prix ilk gününde erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş gümüş, kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder bronz madalya kazanan judokalar oldular.

Akkuş, ilk turu maç yapmadan geçerken, ikinci maçında Alman Moritz Plafty’i üçüncü turda Portekizli Radrigo Costa Lopes’i ve çeyrek finalde Koreli Harim Lee’yi ve yarı finalde de Moldovalı Nicolae Foca’yı ipponla yenerek finalist oldu. Milli judokacı altın madalya için Koreli Won Jin Kim ile karşılaştı. Normal süresi puansız tamamlanan müsabakanın altın skor bölümünde shido ile rakibine yenildi ve gümüş madalyada kaldı.

Tel Aviv Grand Prix’de kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder ilk turda Kolombiyalı Luz Alvarez’i waza-ari puanıyla mağlup etti. İkinci turda Güney Afrikalı Geronay Whitebooi’yi ipponla devirirken çeyrek finalde Fransız Melanie Clement’e yenilince repesaja kaldı. İtalyan Francesca Milani’yi ipponla yenen Beder bronz madalya karşılaşmasında Sırp Milika Nikolic ile yaptığı mücadeleyi altın skorda waza-ari puanıyla kazanarak üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Erkekler 60 kilodaki diğer judocu Salih Yıldız ilk turda Senegalli Moussa Diop’yu, ikinci maçında İngiliz Ashley Mckenzie’yi üçüncü turda Hindistanlı Kumar Yadav Vijay’i ipponla ile yenerek çeyrek finalist oldu. Koreli Won Jin Kim’e yenilen Yıldız, repesajda Türkmen Hakberdi Jumayev ile karşılaştı. Rakibine yenilen Salih Yıldız yedinci oldu.

Şentürk ilk turda Azerbaycanlı Aisha Gurbanlı’ı normal süresi 1-1 soan eren müsabakanın arlın skorunda ipponla yendi ve 2. turda Fransız Shirine Boukli’ye yenilerek elendi.

52 kiloda Korkmaz ilk turu bay geçip ikinci turda Koreli Da Sol Park’a puansız tamamlanan maçın altın skorunda waza-ari puanıyla yenildi ve elendi.

Grand Prix’in ikinci gününde kadınlar 63 kiloda Minel Akdeniz; erkekler 73 kiloda BilalÇiloğlu ve Halil Çimen, 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç ve Vedat Albayrak tatamiye çıkacak.