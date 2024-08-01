Milli okçumuz Elif Berra Gökkır son 16'ya kaldı
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Milli okçu Elif Berra Gökkır, Paris Olimpiyat Oyunları'nda adını son 16 turuna yazdırdı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli okçu Berra Elif Gökkır, ikinci tura çıktı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda Berra Elif Gökkır, klasik yay ilk turda Malezyalı Nurul Azreena Mohamad Fazıl ile karşılaştı.
Rakibi 29-27, 27-22, 27-25'lik setler sonucunda 6-0 mağlup eden milli okçu, adını son 32 turuna yazdırdı.
Son 16 turuna kaldı
Berra Elif Gökkır, bu turda İranlı Mobina Fallah ile karşı karşıya geldi. Fallah’ı 6-0 yenen Gökkır, ismini son 16 turuna yazdırdı.
AA
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