Milli okçumuz Mete Gazoz altın madalyanın sahibi
Milli okçumuz Mete Gazoz, İtalyan rakibi Mauro Nespoli’yi yenerek Olimpiyat tarihimizin ilk Şampiyon okçusu oldu.
Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack'ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükselmişti.
Son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth’ü 7-1 mağlup eden Gazoz, çeyrek finale adını yazdırmıştı.
Gazoz çeyrek finalde ABD’li Brady Ellison ile karşı karşıya geldi. ABD’li rakibini 7-3 mağlup eden milli okçumuz adını yarı finale yazdırdı.
Gazoz, yarı finalde Japon rakibi Takaharu Furukawa'yı yenerek finale yükseldi.
Finalde, İtalyan rakibi Mauro Nespoli’yi yenerek Olimpiyat tarihimizin ilk Şampiyon okçusu oldu.
Maçın ardından konuşan Gazoz, “Çok mutluyum. Tokyo'da altın alacağım demiştim, söz vermiştim. Onu tuttum. Süper.” ifadelerini kullandı.
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