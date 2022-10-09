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Milli sporcu Ferhat Arıcan'dan altın madalya

Milli sporcu Ferhat Arıcan'dan altın madalya

5. Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya kazandı.

Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nın son gününde sporcular, bireysel alet finallerinde yarıştı.

Paralel bar aletinde performans sergileyen milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, jüriden topladığı 14 bin 800 puanla ilk sıraya yerleşti ve altın madalya kazandı.

Litvanya'dan Robert Tyorogal 14 bin 550 puanla gümüş, Romanya'dan Andrei Vasile Muntean ise 14 bin 400 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda final müsabakaları devam ediyor.

 

Etiketler Ferhat Arıcan Milli sporcu 5. Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası altın madalya
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