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Milli sporcudan bir ilk! Türkiye'ye tarihi madalya ile dönüyor

Milli sporcudan bir ilk! Türkiye'ye tarihi madalya ile dönüyor
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2023 Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda milli sporcu Furkan Akar, 1000 metre finalini üçüncü bitirerek organizasyon tarihinde madalya kazanan ilk Türk sporcu olma başarısı gösterdi.

Polonya’nın Gdansk şehrinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası’nda bugün 1000 metre final yarışı gerçekleştirildi. Milli sporcu Furkan Akar, 1000 metre finalinde 1.37.780’lik derecesiyle Avrupa 3’ncüsü olarak Türkiye’ye bu alanda ilk madalyasını kazandırdı.

Final yarışını Belçika’dan Stijn Desmet 1.27.652’lik derecesiyle birinci, Hollanda’dan Jens van ‘t Wout ise 1.27.785’lik derecesiyle ikinci sırada bitirdi. 

Etiketler madalya milli sporcu ödül 2023 Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası Furkan Akar
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