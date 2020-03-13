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  4. 13 Mart 2020 16:48

Milli sporcumuz Selin Şahin, koronavirüs sebebiyle İtalya'da karantinada

Tekerlekli sandalye milli basketbol oyuncusu Selin Şahin, İtalya'da karantina altına alındığını açıkladı. Selin Şahin, İtalya'nın en güneyindeki şehirdeyim. Bizim için çok uzaktı ama bir hafta içinde çok yüksek seviyede olunca önlemler artırıldı. Yaklaşık 15-20 gün sürecek....

Milli sporcumuz Selin Şahin, koronavirüs sebebiyle İtalya'da karantinada
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Tekerlekli sandalye milli basketbol oyuncusu Selin Şahin, İtalya'da karantina altına alındığını açıkladı.

İşte Selin Şahin'in açıklamaları...

"İtalya'nın en güneyindeki şehirdeyim. Bizim için çok uzaktı ama bir hafta içinde çok yüksek seviyede olunca önlemler artırıldı. Elimizde sertifikayla geziyoruz. Nerede kaldığımıza dair.

Kendi mahallemize en yakın yerde mahalle veya eczane yoksa ceza kesiliyor. Yaklaşık 15-20 gün sürecek. Fiziksel anlamda sağlıklıyım. Eğer uçuşlar normale dönerse Nisan'da ülkeme döneceğim. ."

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İtalya , koronavirüs , Selin Şahin
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