Milli tekvandocu Berkay Erer, Avrupa şampiyonu!

Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 68 kiloda mücadele eden Berkay Erer, finalde Ukraynalı rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Almanya'nın Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlenen şampiyonanda bir numaralı seribaşı olarak yer alan ve 68 kiloda mücadele eden 20 yaşındaki Berkay Erer, tatamide ilk turu maç yapmadan geçti. Son 32 turunda Moldovalı Liviu Bugneac'ı 2-0'la geçen Berkay, son 16 turunda ise İsrailli Nimrod Krivishkiy'i aynı skorla eledi. Çeyrek finalde Yunan rakibi Apostolos Panagopoulos'u da iki rauntta da yenen milli sporcu, yarı finalde İtalya'dan Dennis Baretta ile karşılaştı. Rakibini 2-0'la geçen Berkay, finalde Ukraynalı Volodymyr Bystrov’u 2-0 yenerek büyükler Avrupa şampiyonalarında ilk altın madalyasını kazandı.

BAHRİ TANRIKULU: ALTIN MADALYALAR GELMEYE DEVAM EDECEK

Şampiyonada altın madalyaların gelmeye devam edeceğini ifade eden Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, “İlk günde ilk altın madalyamız Berkay'dan geldi. Genç atik bir yeteneğimiz. Geçen yıl ümitlerde Avrupa, dünya şampiyonu oldu. Önü çok açık bir kardeşimiz. Altın madalya Berkay'a çok yakışıyor. Önü çok parlak bir kardeşimiz. Altın madalyalar gelmeye devam edecek. Türkiye tekvandosu zaten dünyanın zirvesinde. Avrupa'nın da zirvesinde olacağız. İyi bir başlangıç yaptık. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde sporcularımız en iyi ortamda kamplarını yaptılar” diye konuştu.

BERKAY ERER: BU BAŞARI OLAĞANÜSTÜ BİR DUYGU

Çok mutlu olduğunu dile getiren Avrupa şampiyonu Berkay Erer, “Bu başarı olağanüstü bir duygu. Başta federasyon başkanımız olmak üzere beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Ümitlerden sonra büyüklerde de Avrupa şampiyonu olmak nasip oldu” dedi.

ERDEM ASLANOĞLU: ÇOK BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu ise, “Berkay çok emek verdiğimiz bir sporcu. Çok büyük hedeflerimiz var. Berkay, Allah nasip ederse 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda da ülkemize altın madalya getirecek. Berkay sahada yaşından çok büyük işler yapıyor. Sporcumuzu tebrik ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

