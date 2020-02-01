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  4. 01 Şubat 2020 10:57

Milli tenisçi Atakan Karahan, Les Petits As'ta yarı finalde

14 Yaş Avrupa birincimiz Atakan Karahan Fransa'da düzenlenen Tennis Europe takviminin en önemli turnuvalarından biri olan Les Petits As'ta yarı finale yükseldi.

Milli tenisçi Atakan Karahan, Les Petits As'ta yarı finalde
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ANKARA, (DHA) - 14 Yaş Avrupa birincimiz Atakan Karahan Fransa'da düzenlenen Tennis Europe takviminin en önemli turnuvalarından biri olan Les Petits As'ta yarı finale yükseldi.
Avrupa klasmanının kendi yaş kategorisinde bir numarası olan Atakan Karahan, Fransa'nın Tarbes kentinde düzenlenen Les Petits As'ta sırasıyla Ukraynalı, Bulgar ve Amerikalı rakiplerini eleyerek geldiği çeyrek finalde karşılaştığı Hırvat rakibi Fran Rakonic'i 6-1, 6-2'lik skorla rahat geçti ve adını son dörde yazdırdı.
Atakan Karahan geçmiş yıllarda Rafael Nadal, Bianca Andreescu, Michael Chang ve Martina Hingis gibi önemli isimlerin şampiyon olduğu Tennis Europe kapsamında düzenlenen beş 'super category' turnuvasından biri olan Les Petits As'ta, 1 numaralı seribaşı olarak mücadele eden ilk Türk tenisçi unvanının da sahibi oldu. 14 yaşındaki milli tenisçi yarı finalde 3 numaralı seribaşı Ukraynalı raket Oleksandr Ponomar ile karşılaşacak.

(FOTOĞRAFLI)

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