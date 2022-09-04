  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Diğer Sporlar
  4. Milli yüzücüden büyük başarı

Milli yüzücüden büyük başarı

Milli yüzücüden büyük başarı

Milli yüzücümüz Merve Tuncel, bin 500 metre serbestte gençler dünya şampiyonu olarak ülkemizi gururlandırdı.

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası Peru’nun Lima kentinde devam ediyor. Milli sporcumuz Merve Tuncel 1500 metre serbestte 16:15.95'lik derecesiyle Dünya Gençler Şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Etiketler Merve Tuncel milli yüzücü yüzücü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ev sahipleri, şimdi de kiracıların peşini bıraktı kefillerin peşine düştü
Araç sahipleri dikkat! Uygulama bugün başladı; cezası 2 bin 815 TL!
İslam Memiş ve Selçuk Geçer'den dolar ve altın uyarıları
Yiğit Bulut geri döndü: ''Malınızı ucuza kaptırmayın!''
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Ali Koç ile ilgili dikkat çeken iddia
Ebru Polat sosyal medyadaki paylaşımı sonrası pişman oldu
AK Parti'nin kurucusundan olay iddia: ''AK Parti'den kopuşlar olacak!''
Benzin ve motorinden sonra bir zam da ona!
Kadına yardımcı olmak isterken tacizci sanılınca...
İstanbul'un incisi Kız Kulesi'ne ne oldu ?