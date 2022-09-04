Milli yüzücüden büyük başarı
Milli yüzücümüz Merve Tuncel, bin 500 metre serbestte gençler dünya şampiyonu olarak ülkemizi gururlandırdı.
Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası Peru’nun Lima kentinde devam ediyor. Milli sporcumuz Merve Tuncel 1500 metre serbestte 16:15.95'lik derecesiyle Dünya Gençler Şampiyonu olarak altın madalya kazandı.
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