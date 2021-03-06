Milliler'den Dünya Kupası'nda 2 altın madalya

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda milli sporcular iki altın madalya kazandı. Kupada müsabakalar, 8 Mart Pazartesi günü sona erecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun ikinci gününde gençler kategorisinde 55 kiloda Besra Duman 117 kiloluk kaldırışıyla, kadınlar 61 kiloda Yasemin Ceylan Baydar ise 105 kiloluk kaldırışıyla ilk sırada yer aldı.

Kupada müsabakalar, 8 Mart Pazartesi günü sona erecek.