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  4. 27 Ocak 2020 20:46

MKE Ankaragücü'nde Akçay dönemi

MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay'ın getirildiğini açıkladı.

MKE Ankaragücü'nde Akçay dönemi
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Ercan ATA / ANKARA (DHA) - MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay'ın getirildiğini açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Mustafa Kaplan'ın ayrılığının ardından yeni teknik direktörünü belirledi. MKE Ankaragücü yönetimi, transfer yasağının kaldırılmaması halinde teknik direktör ile anlaşmama kararından vazgeçerek, "Transfer olmadan da ben Ankaragücü'nde çalışırım" diyen Mustafa Reşit Akçay ile anlaşmaya vardı.
Deneyimli teknik adam, 6 ay artı 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

(FOTOĞRAFLI)

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