Musa Aydın’dan kadın millilere moral ziyareti

Musa Aydın: Hedefimiz olimpiyatlarda en başarılı branş olmak

“En büyük isteğim bu takımdan olimpiyat şampiyonu çıkması”

İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 10-16 Şubat tarihlerinde İtalya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını Azerbaycan ve Taiwan kadın milli takımlarıyla birlikte Edirne sürdüren Türkiye Kadın Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti.

Teknik direktör Efrahim Kahraman yönetiminde sürdürülen kampta, üç ülke milli takımından yaklaşık 35 sporcu bulunuyor. Başkan Musa Aydın, ziyarette teknik heyetten takımın son durumuyla ilgili bilgi aldı.

Aydın, son Avrupa Şampiyonası'nda 16 madalya kazanarak tarih yazan millilerin aynı başarıyı tekrarlamalarını istediğini ifade ederek, “Kadın güreşinde büyük bir çıkış içindeyiz. Özellikle son yıllarda alınan başarılarla birlikte kadın güreşinde dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer alıyoruz” dedi.

“HEDEFİMİZ OLİMPİYATLARDA EN BAŞARILI BRANŞ OLMAK” Avrupa Şampiyonası’nın ardından çok önemli 2 Olimpiyat elemesine katılacaklarını belirten Musa Aydın, “Avrupa Şampiyonası’nda hedefimiz takım halinde ilk üç. Ama asıl hedefimiz kalifikasyon müsabakalarında alabileceğimiz kadar kota alıp, Olimpiyatlarda yine Türkiye’nin en başarılı branşı olmak” şeklinde konuştu.

“EN BÜYÜK İSTEĞİM BU TAKIMDAN OLİMPİYAT ŞAMPİYONU ÇIKMASI” Başkan Aydın, bu güne kadar kadın Olimpiyat Şampiyonu güreşçinin olmadığını belirterek, “Benim en büyük istediğim bu takımdan olimpiyat şampiyonu çıkması. Bu konuda sporcularımıza ve teknik heyetimize güveniyorum” dedi.

Teknik direktör Efrahim Kahraman da çalışmaların iyi gittiğine değinerek, "Avrupa Şampiyonası’na sayılı günler kaldı. Takım olarak iyi durumdayız. Tek eksiğimiz sakatlığı bulunan Buse Tosun. Onun da tedavisi sürüyor. Avrupa Şampiyonası’na yetişmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Federasyon başkanımızın kampımızı ziyaret etmesi de tüm ekibi mutlu etti. Bizlere her türlü çalışma imkânı sunan başkanımıza ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Hedefimiz takım halinde kupa almak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan milli takımın idmanını da takip eden Başkan Musa Aydın sporcularla sohbet etti. Daha sonra hep birlikte bahçeye çıkan Başkan Musa Aydın ve milli takım heyeti kurban kestirdi ve başarılı bir yıl olması için dua ettiler.

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