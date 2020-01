Mustafa Cengiz: Arda Turan transferi gündemimizde yok, söylemekten bıktım

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan’ın transfer söylentileri ile ilgili olarak, "Bu kardeşimiz şu andaki transfer planlamamız da yok. Bunu ben söylemekten bıktım. Aynı şeyin sürekli her maç sonunda gelmesinden hem camia hem de yönetim olarak rahatsızız. Bu konunun kapanmasını istiyoruz" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Basın Toplantı Odası’nda gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Cengiz ile birlikte toplantıda İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da yer aldı.

Bu toplantının bir tek amacının olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Başkan Cengiz, “28 Aralık’taki Antalyaspor maçından bu yana, Denizlispor maçı, dünkü Rizespor maçı, bir antrenman konuşması dahil olmak üzere bir eski ve bize hizmet etmiş Galatasaraylı bir kardeşimiz hakkında polemikler, iddialar üzerine camiamızın taraftar kitlesinin bir ayrışma, ötekileşme, yanlış bilgilenme, yanlış bilgilendirme olgusu gördüğümüz için bu toplantıyı yaptık. Camianın kenetlenmesi ve bir arada olması, sonsuza dek sürecek olan şampiyonluk yürüyüşlerimiz için yaptık. Tek nedeni bu. Bir konuyu bu dediğim 4 söylemden bu yana teknik direktörümüz bu söyleminden bu yana benim sadece divanda açıkladığım bir tek sözcük var. Söylediğim şu; ‘Bu futbolcu gündemimiz yok ve bize intikal eden resmi bir şey yok’ dedim. Bizim 2 yıldan bu yana bizde transfer şöyle yapılır; bilinen bir isim ise sportif direktörüne gelir, teknik direktör ve ekibi de inceler teknik açıdan. Sonra sportif direktör ve onların üstündeki Abdurrahim beye gelir. Abdurrahim mali işlere iletir. Görüşüm UEFA FFP sınırları içinde onaylar, işin finalize noktasında bana gelir. Bizde transfer böyle. Biz bugüne kadar kiralıklar dahil 30 yakın transfer yapmış. UEFA limitlerini aşmamışız. Bu bize göre başarı öyküsü. Teknik kadronun bizden istediği hiçbir şeye ‘hayır’ demedik. Arda kardeşimizin konusuna gelene kadar. Camianın aynası ve yansımasıyız. Camia ve taraftar ne diyor buna bakıyoruz. Bu kardeşimiz ile ilgi bu süreçte, şu an dahil bize gelmiş herhangi bir şey yok. Sadece konuşarak sosyal medya üzerinden gerçekçi olmayan bir futbolcu transfer ile ilk kez karşılaşıyorum. Teknik direktörümüze hem telefonla hem sözlü olarak açıklıkla ifade ettik, gündemimizde yok. Sevgili camiama açık ve net olarak söylüyorum, bu kardeşimiz şu andaki transfer planlamamız da yok. Bunu ben söylemekten bıktım. Aynı şeyi sürekli her maç sonunda gelmesinden hem camia hem de yönetim olarak rahatsızız. Bu konunun kapanmasını istiyoruz. Arda Turan Galatasaray’a hizmet etmiş, para kazandırmış ve Galatasaray’a eylemlerde bulunmuş, Galatasaraylı olduğu için bu unvanları hak etmiş bir kardeşimiz. Ben yolu açık olmasını diliyorum. Özel olarak hiçbir kastımız yok. O da aile babası. Ona yaşamında sonsuz sağlıklı, hayırlı yıllar diliyorum. Biz ayrıştırma ayrışma istemiyoruz” diye konuştu.

"Türk futbolunun köküne dinamit koymayın"

Türkiye Futbol Federasyonu’nun son yapılandırması ilgili alınan kararlara da değinen Mustafa Cengiz, “Anayasayı bir kere delmek bence çok şey olur. Kurallar delinmek için konulmaz. Kurallar konulmuşsa size de önceden bildirilmişse sarı ışık yanmışsa arkasından kırmızı ışığın geleceğini bilirsiniz. Biz oyun oynanırken kuralların değişmesine şiddetle karşıyız. 15 Aralık 2019 tarihinde bütün kulüplere son itirazlarını yapın dendi. Ben geç kaldım, uykuya daldım gibi, güç aldım, tekrar oynamak istiyorum bunu hepsi için söylüyorum. Türk futbolunun köküne dinamit koymayın. Bir kulübü hedef alarak söylemiyorum. Biz aynı şeyi yaparsak bizim içinde söylüyorum” şeklinde konuştu.

“S400 kodlarını sızdırmışız gibi bilgi sızdırma hiç hoş olmadı”

Teknik Direktör Fatih Terim’in, ‘Fikir ayrılığı oldu’ sözüyle ilgili olarak Cengiz, “Felsefe kulübü değiliz. Bir spor kulübüyüz, başkanı var. Teknik direktörü var. Karar yönetim kurulu tarafından alınır ve yürütülür. Fikir ayrılığı değil, bunun olmaması gerekir. Ayrı ayrı fikirlerdeysek aynı ayrı yollara gitmemiz gerekir. Böyle bir şey yok. Bir tek fikir vardır, yönetim kurulunun aldığı karar. İlgili o sözcük bizi çok yaraladı. Ardından teknik direktör bunun Galatasaray’a yakışmadığını söyledi. Bu konuyu Antalyaspor maçından önce de duyduk. Teknik direktör Antalyaspor maçı başlayan konuşmaları yaptı. Onun onunla kalbi bağlantıları olabilir. Biz ona saygı duyarız. Gidişi ani oldu. Yolu açık olsun dedik. A. Madrid’de Barcelona’da onunla yatıp, kalktık, gurur duyduk, mutlu olduk. Bugün Merih ve Cengiz ile övünmüyorsak o gün onunla övündük. Kanije Kalesi’ni vermişiz gibi bilgi sızdırma, S400 kodlarını sızdırmışız gibi bilgi sızdırma hiç hoş olmadı. Ben teknik direktör olsam bunun Galatasaray’a yakışıp, yakışmadığını yönetim kuruluna demem, hicap duyarım. Ne vermişiz. Şu anda gündemde bu. Bilgi sızdıran bir yönetim kurulu. Hangi mahrem bilgi verilmiş. Ben yönetim kurulu toplantım teknik direktörümüz geldiğinden saat 4.30’a kadar beraberdik. 2 saat sportif ve yönetim yaptık. Yönetim sormadı bile. Sadece bir arkadaşımız sordu, hocamız gelmiş dedi. Benim odamda görüşüyoruz. Hiç problem yok gayet iyiydi. Biz aynı duruştayız. Bir takım medya mensubu arkadaşımızı şuradan ya da buradan bilgisini almış olabilirler. O gün 3 kişi vardı. 3’ümüzden biri. Bu sızan bilgi ne? Bu mahrem gizli kodlar ne? Arda Turan’a yönetim ‘Hayır’ diyor. Bunun iyi yönetilecekti deniyor. Biz tekrar mı Arda’yı alacaktık? Bizim görüşümüzde değişiklik yok. Ben teknik direktör olsam yönetim kurulu başkanım ve başkan yardımcılarımız için bu sözü kullanmam” açıklamasında bulundu.

Arda Turan’ın transferinin neden olmadığını da açıklayan Cengiz, “Ben teknik açıya karışamam. Yararlı olacağına onlar karar verir. Bize idari ve sosyal boyutu gelir. İdari ve sosyal boyuttan dolayı bu arkadaşın Galatasaray’a yararlı olmayacağına inanıyoruz” dedi.

“Keşke ne konuşmam gerektiğini, sınırlarını hocamız bize gelip söyleseydi”

Medya üzerinden teknik direktörüyle genel olarak tartışmaya, polemiğe girmediğini belirten Mustafa Cengiz, “Bir transferin medya üzerinden realize edilmesi bizi şiddetle rahatsız etti. Hocamın bu konuşmalar yapacağını ihtimal vermedim. En son bir pazar günüydü, Onyekuru için Florya’daydım. 2 saat oradaydım. Hoca benim orada olduğumu biliyordu. İlk açıklama orada başladı. Keşke ne konuşmam gerektiğini, sınırlarını hocamız bize gelip söyleseydi. Polemiklere girmek ne kadar doğru bilmiyoruz. Asla Bizansın içinde olmadık, netiz. Bu tip gelişmelerden rahatsız. Onun için bu toplantıyı yaptık. Bu konunun kapanması lazım. Galatasaray şu an şampiyonluğa yürüyor. Şanslı yolumuza devam etmemiz gerekir” ifadelerini kullandı.

“Bizim 20 milyon Euro açığımız var, buna çalışıyoruz”

Gerektiğinde Teknik Direktör Fatih Terim ile toplantı yapabileceklerini ifade eden Cengiz, “Biz bugüne kadar hocamızın istediği 30’a yakın futbolcu aldık. 90 milyona yakın harcama sınırı içende bütün istedikleri yaptık. Ozan 7.5 milyon Euro’ya İtalya’nın bir takıma gidiyordu. Ben müdahale ettim, gitmediler. 11 milyon Euro küsür para kazandırdılar. Bizim buna gereksinimimiz vardı. Bizim 20 milyon Euro açığımız var. Buna çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Arda Turan transferiyle ilgili mali şartların masaya gelmediğin belirten sarı-kırmızılıların başkanı, “İlk defa böyle yöntem oldu. Bir sözleşme taslak olarak gelmedi. Bir anlam veremedim” dedi.

“1 milyar 100 bin TL’lik borcun altına imza attım”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, ‘Bütün kulüp başkanlarını televizyon davet ediyorum’ sözünün sorulması üzerine Mustafa Cengiz, “Her yerde her zaman. Dört büyük kulüp var. Yüzlerce kulüp var. Kulüpler Birliği’nde 18 kulüp zaten oradayız. Sorunları bu tip tartışmaları, yapılandırma devletin şevkini kıramazsınız. Yeterli mi hayır. Yaraya merhem. İlk yapılan toplantı sonrasında destek şekildeki demeçleri ortada. Siz kendi talep ve ihtiyaçlarınıza uygun olmadığı için kötü diyemezsiniz. Bizim için yeterli değil ama devlete teşekkür ediyoruz. Daha iyi hala getirilebilir. Bunun için çalışmamız gerekir. 1 milyar 100 bin TL’lik borcun altına kulüp başkanı olarak imza attım. Devletin attığı adımı destekleyelim, devlet bir adım atsın. Kral hiç de çıplak değil. Kral devletse baya giysili ve teşekkür etmemiz gerek” şeklinde konuştu.

“Galatasaray kesin ceza alırdı”

‘Galatasaray limit aşımı yapsaydı kesin ceza alırdı’ diyen Cengiz, “Galatasaray hata yapsa oyuna hile yapsa amatöre kadar gitmişti. Onu yapan başkanı da bitirmiştik. Bizim hatamız varsa söyleyin diyoruz. Bizim başkanlarımız onurla ve gururludur altındaki tekmeyi kendi vurur. Biz sadece kendimiz için değil, gelecek kuşaklar içinde varız. Doğru duruş için varız. Biz örnek olmayız. Nihat bey özelinde de genelinde sadece kendi için yaparsanız o şey hüsrandır. Galatasaray her zaman kurallara uymuştur" şeklinde konuştu.

“Ana hedefimiz teknik heyetin istediği en iyi kadroyu oluşturmak”

Mustafa Cengiz, stoper konusunda da çalışmalarının olduğunu belirterek, “Ana hedefimiz teknik heyetin istediği en iyi kadroyu oluşturmak. Kadromuz rakamsal olarak Türkiye liglerinin çok üstünde. 10 puan farkla birinci ile aramızda 6-7 kat fark var. İnşallah kadro kalitemiz sahaya da yansıtacağız ve şampiyonluğa ulaşacağız. Yürüyüşe devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.