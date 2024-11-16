Myke Tyson tarihi maç öncesi çırılçıplak görüldü, Netflix çöktü

Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks müsabakası Jake Paul'un zaferiyle sonuçlanırken yayın sırasında Netflix'in çökmesi ve Myke Tyson'ın çırılçıplak görüntüsü tarihi anlara damgasını vurdu.

Profesyonel ağır sıklet boks dünyasında merakla beklenen Jake Paul (27) ile Mike Tyson (58) karşılaşması TSİ 08:08'de başladı.

Teksas'ın Arlington şehrinde bulunan ve Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) ünlü takımı Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan 80 bin kapasiteli AT&T Stadyumu'nda dünyanın büyük heyecanla izlediği maçı Jake Paul kazandı. Jake Paul, 8 raund sonunda Mike Tyson'ı 78-74 puanla yendi.

Ancak maça damgasını ring dışı olaylar damgasını vurdu.

İki boksör ısınırken yanlışlıkla canlı yayına giren Netflix, Mike Tyson'ın arkadan çıplak görüntüsünü tüm dünyaya servis etti. Bu görüntü kısa süre içinde sosyal medya platformlarında paylaşım rekorları kırdı.

Maçın başlamasına az bir süre kala ilginç bir olay daha yaşandı. Tüm dünyada Netflix'e erişim sorunu meydana geldi ve Netflix çöktü.