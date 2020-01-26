Nilüfer Belediyespor - Eczacıbaşı VitrA: 1-3

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -

SALON: TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu

HAKEMLER: Sadettin Deneri, Ali İhsan Gözü

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Helene Rousseaux, Sherridan Atkinson, Buse Ünal, Humay Topaloğlu, Aybüke Özdemir, Sabriye Dikmen (Buse Kayacan /libero, Aslı Tecimer, Seda Menekşe)

ECZACIBAŞI VİTRA: Tijana Boskovic, Hande Baladin, Yasemin Güveli, Natalia Zilio Pereira, Carli Lloyd, Ergül Eroğlu (Şebnem Simge Akoz /libero, Gamze Kılıç, Lauren Gibbemeyer)

SETLER: 28-26, 18-25, 18-25, 15-25

SÜRE: 108 Dakika (33, 26, 23, 26)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 13'üncü hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.

Karşılaşma öncesinde, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen yıkım ve can kayıplarına yol açan depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulunuldu.

Mücadelenin ilk setinde direnç gösteren Nilüfer Belediyespor, Helene Rousseaux ve Aybüke Özdemir'in skorer oyunuyla etkili olurken, taraftar desteğini de arkasına alarak seti 28-26 kazandı. 2'nci sette Hande Baladın'ın servise geçmesiyle ritim bulan Eczacıbaşı VitrA, Gamze Kılıç ve Tijana Boskovic ile hücum ritmini artırdı ve bu seti 25-18 kazanarak maça denge getirdi.

3'üncü set ile birlikte oyun hakimiyetini tamamen eline geçiren konuk Eczacıbaşı VitrA, 23 dakika süren bu seti de aynı skorla kazanarak setlerde 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın 4'üncü setinde ise rahat bir oyun ortaya koyan İstanbul temsilcisi, Lauren Gibbemeyer'in de hücumda devreye girmesiyle seti 25-15 kazanırken karşılaşmadan da 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)

